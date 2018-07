USCAL reclama el reconocimiento del carácter sanitario de los sanitarios no asistenciales La presidenta de la unión en Valladolid; el vicepresidente de USCAL Castilla y León, Manuel Martínez, el presidente del Sindicato de Veterinarios de Palencia y coordinador provincial; el presidente de USCAL Castilla y León, Juan Carlos Alonso y la presidenta de Soria. / Bárbara Rodríguez Se ha convocado una concentración con todos los delegados sindicales del Sindicato de Veterinarios y una Asamblea General con todo el personal sanitario no asistencial de la Comunidad BÁRBARA RODRÍGUEZ Palenica Martes, 31 julio 2018, 14:30

La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) ha convocado este martes a todos los delegados sindicales del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León a la concentración para reclamar el reconocimiento del carácter sanitario de los profesionales no asistenciales convocada en Palencia frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León (14:00 horas) y a la posterior Asamblea General dirigida a todo el personal sanitario no asistencial de la Junta de Castilla y León en Palencia, sin excepción alguna.

Se trata de la cuarta movilización a nivel autonómico desde junio para reivindicar «el agravio comparativo que los sanitarios no asistenciales que trabajamos en la Función Pública estamos sufriendo frente a los asisitenciales», ha comentado Fernando Seco, presidente del Sindicato de Veterinarios de Palenica y coordinador provincial de USCAL en Palencia.

Se trata de la continuación de las protestas por la discriminación de los 1.300 sanitarios no asistenciales de la comunidad que desarrollan mayoritariamente funciones en salud pública, seguridad alimentaria, gestión en la administración sanitaria de la Junta de Castilla y León (veterinarios, farmacéuticos, médicos, enfermeros, matronas, fisioterapeutas, …), con respecto a quienes, por pertenecer a los servicios asistenciales del Sacyl (Servicio de Salud de Castilla y León) tienen valorada y reconocida su experiencia para una oposición a la administración sanitaria de la Junta. También afecta al desarrollo profesional, con el establecimiento de la correspondiente carrera profesional. «Sufrimos constantes discriminaciones, ahora plasmadas en los borradores de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) sin negociación alguna y de la falta de valoración de la experiencia de la Administración, entre otras causas, hacia estos trabajadores», ha adelantado Seco.

En Palencia, esta situación afecta más de ochenta profesionales, de los cuales, una cuarentena trabaja en la Consejería de Sanidad, otra cuarentena que trabaja en Agricultura y Ganadería, y dos personas dentro de Medio Ambiente. «Se nos considera personal adscrito a la administración especial, y no dentro de los cuerpos asistenciales, como debería ser», ha apostillado Seco. «Como el 50% de acciones de los sanitarios se realizan en la Consejería de Agricultura y Ganadería, además de en otros departamentos, no se entiende que cumplen función sanitaria por estar en un departamento diferente al sanitario y reducen sus actividades a tramitación de expedientes y poco más», ha puntualizado Juan Carlos Alonso, presidente USCAL Castilla y León. «Somos personal sanitario y así lo dicen las leyes, pero desde el Ejecutivo no les conviene tratarnos así. Vamos a exigir nuestros derechos sea donde sea», ha conluido Alonso.