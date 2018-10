La Universidad de la Experiencia amplía el plazo de inscripciones hasta el 15 de octubre El delegado de la Junta, Luis Domingo González, junto al gerente territorial de Servicios Sociales, Eduardo Garcia / . El Norte El programa está dedicado a las personas con 55 años o más, residentes en la Comunidad de Castilla y León EL NORTE Palencia Lunes, 8 octubre 2018, 11:58

El plazo para matricularse en el curso 2018/2019 del Programa Interuniversitario de la Experiencia se mantiene abierto hasta el próximo 15 de octubre. El programa, que alcanza su vigesimoséptimo año de realización, arrancará a partir del 22 de octubre en Palencia y a partir del día 25 en Guardo, con miras a alcanzar los 4.000 alumnos inscritos del año pasado de toda la comunidad, de los cuales 146 fueron de la provincia de Palencia.

En Palencia, las clases comienzan el 22 de octubre de 2018, y las asignaturas se imparten los martes, miércoles y jueves de 17 a 18,30 horas. En Guardo, las clases comienzan el 25 de octubre de 2018. La duración del curso es de 90 horas y las asignaturas se imparten los martes, miércoles y jueves, en horario de 17 a 18,30 horas en la Biblioteca Pública Municipal del Ayuntamiento de Guardo.

En Palencia, como novedad para este curso 2018/2019 y como han adelantado el delegado de la Junta, Luis Domingo González y el gerente territorial de Servicios Sociales, Eduardo Garcia, se amplía el número de horas lectivas. En concreto en Palencia, se realizan dos asignaturas obligatorias de 20 horas cada una y un itinerario de 45 horas. En la sede de Guardo se realizan 45 horas del itinerario a elegir entre los dos implantados allí. Los/as alumnos/as tendrán la oportunidad de cursar contenidos como Psicología, Historia, Ciencia y tecnología, Arte, Literatura, Derecho, nutrición, calidad de vida, salud física y mental, envejecimiento activo, arte, historia, literatura, religión, etc. A esta oferta se suman actividades ofrecidas por el campus de Palencia como la participación en el aula de cultura, seminarios, conferencias, conciertos, etc., así como otras a propuesta de los propios alumnos/as del programa: coro, teatro, visitas culturales, etc.

Las personas interesadas pueden presentar los impresos de matrícula en el Vicerrectorado del Campus de la Yutera, situado en la Avenida de Madrid, 44 de Palencia, en horario de 9,00 a 14,00 horas y, en el Centro de Día de Personas Mayores de Guardo, dependiente de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, situado en la Plaza del Minero s/n, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Pueden participar en este programa las personas con 55 años o más, residentes en la Comunidad de Castilla y León. Excepcionalmente, siempre que no se cubran las plazas, podrán matricularse personas a partir de los 50 años. No es necesario tener ninguna titulación académica previa.

Programa Interuniversitario de la Experiencia

El Programa Interuniversitario de la Experiencia es una iniciativa de la Junta de Castilla y León, realizada en colaboración con las universidades públicas y privadas de la Comunidad Autónoma y enmarcada dentro de las actuaciones del 'Club de los 60' y de la 'Estrategia de prevención de la Dependencia para las personas mayores y de la promoción del envejecimiento activo' 2017-2021, aprobada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en Junio del pasado año.

El Programa Interuniversitario de la Experiencia tiene por objeto dar a las personas mayores la posibilidad de acceder a la cultura y a la ciencia como fórmula de crecimiento personal, así como promover el intercambio de relaciones entre los propios mayores dentro del entorno universitario.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades desarrolla este programa en colaboración con las Universidades de Burgos, León, Salamanca, Valladolid (públicas), Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, Universidad Europea Miguel de Cervantes y la Universidad Pontificia de Salamanca (privadas). A través de estas Universidades se imparte el programa en 27 sedes distribuidas en distintos municipios de las 9 provincias (dos de ellos en nuestra provincia, uno en Guardo y otro en la capital).

El curso pasado el programa cumplió 25 años. Cuenta con la financiación de la Gerencia de Servicios Sociales, las universidades y los propios alumnos. El año pasado participaron más de 4.000 alumnos/as en toda la comunidad, de los cuales 146 eran de la provincia de Palencia.

La cuantía de la subvención concedida a las Universidades de Castilla y León para el desarrollo de este programa durante el curso actual se ha incrementado aproximadamente un 20% respecto al curso anterior, pasando de 182.290 euros en el curso 2017/2018 a la cantidad de 217.000 euros para el curso actual 2018/2019.