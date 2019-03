«Desde los últimos años del siglo XX, las cofradías de Palencia están en auge» Carlos Lozano, en San Pablo. / Manuel Brágimo Carlos Lozano Historiador, cofrade y autor de un libro sobre Semana Santa en Palencia que se presenta hoy en la Diputación PILAR ROJO Palencia Miércoles, 27 marzo 2019, 12:41

'Las cofradías penitenciales y la Semana Santa de la ciudad de Palencia' es el título del libro que el historiador y profesor Carlos Lozano presenta a las 19 horas de hoy en el salón de actos del Palacio Provincial de la Diputación.

–El origen del libro fue su tesis. ¿Qué estudió en ella?

–En mi tesis doctoral tuve la oportunidad de estudiar y analizar todo lo relacionado con las cofradías de la ciudad de Palencia durante los siglos XVII y XVIII. Es decir, aunque las cofradías penitenciales tuvieron en ella un peso importante, no tanto por su número sino por el papel que tuvieron, en realidad se trató de un estudio que se planteó de forma global, estudiando más de un centenar de cofradías de muy variada tipología (no solo penitenciales, pues como tales solo podrían ser consideradas en aquellos siglos tres) y desde múltiples dimensiones (su composición social, su régimen económico, sus reglas y ordenanzas, su gobierno, el control que las autoridades eclesiásticas intentaron ejercer sobre ellas y, muy especialmente, sus actividades en un doble plano: el relacionado con el culto y el vinculado con la labor benéfica y social.

–¿Cómo eran las cofradías penitenciales en su origen?

–Las cofradías penitenciales durante sus primeros momentos se caracterizaron por ser asociaciones conformadas por gentes sencillas y del común de la población, que pretendían promocionar la disciplina y el culto público a la Pasión y a la Muerte de Cristo. Siguiendo lo que cada una de ellas recogía en sus ordenanzas y estatutos, sus actividades principales fueron la penitencia pública corporal, algo propio de la mentalidad imperante en aquella sociedad que tenía como referente las disposiciones que se habían ratificado en el Concilio de Trento pero también la atención a las necesidades espirituales y temporales de sus hermanos ante la enfermedad, la pérdida de empleo y… de modo muy especial, su auxilio ante la muerte. En los momentos iniciales de las cofradías penitenciales, además fue ya muy importante el papel de la representación y la dramatización en sus desfiles procesionales.

–¿Las cofradías conservan en la actualidad los objetivos fundacionales o en qué han evolucionado?

–Si por objetivos fundacionales entendemos la promoción del culto y la asistencia social, las cofradías sí que los conservan. Otra cuestión diferente sería a través de qué vías dan cumplimiento a esos objetivos, dado que la sociedad ha evolucionado, es diferente. Al igual que no es idéntico cómo desarrollan esos objetivos unas cofradías y cómo lo hacen otras. Por ejemplo, en el siglo XXI la labor benéfico-social de las cofradías no puede ser idéntica a la que desplegaron estas en sus inicios, la atención a los más necesitados se presta desde instituciones que en aquellos momentos no existían. Eso no obsta para que, todavía hoy, algunas cofradías realicen iniciativas solidarias . Algo similar sucede con la promoción del culto público. En las cofradías penitenciales, los cambios que se han experimentado a nivel social y mental en los últimos siglos explican el que estas cofradías hayan abandonado la disciplina corporal y hayan optado por otros medios para dar a conocer la Pasión. Además, en el caso sobre todo de las cofradías penitenciales, no debemos olvidar cómo las procesiones que organizan se han convertido en un auténtico reclamo turístico que exige el que evolucionen.

–Las cofradías penitenciales han tenido un momento bueno en los últimos años. ¿Se mantiene este nivel o han entrado en crisis?

–En el caso de Palencia, desde los últimos años del siglo XX las cofradías penitenciales han venido experimentando un momento de gran auge y esplendor. Está perfectamente documentado que han venido atravesando momentos de crisis y decadencia que se alternan con estos otros que podríamos denominar de auge. Al margen de los galardones turísticos que nuestra Semana Santa ha venido recibiendo desde entonces, y que ponen de manifiesto, en buena medida, el momento que están atravesando las penitenciales, lo cierto es que hoy en día se mantiene este nivel, pero también que desde todos los ámbitos se debe seguir preservando lo conseguido, reforzar las fortalezas que tienen nuestras cofradías y mejorar aquellos puntos que puedan ser considerados como mejorables. Y para ello es necesario que todos rememos en la misma dirección.

–¿Qué aporta este libro?

–Humildemente, creo que este libro aporta una visión novedosa sobre las cofradías y la Semana Santa de la ciudad de Palencia desde una óptica rigurosa, basada en el estudio documental, y que permitirá a cualquier persona que esté interesada en este tema conocer la historia, la imaginería, las tradiciones y, en resumen, las señas de identidad de nuestras cofradías penitenciales y de la Semana Santa. Además, la lectura de esta obra permitirá al lector comprender el porqué de los títulos de nuestras cofradías, lo que representa cada uno de los pasos, el significado de muchos de los elementos que habitualmente forman parte de las procesiones, la razón por la que se celebran determinadas procesiones y los motivos por los que se realiza de un determinado modo y no de otro, las diferencias entre nuestra Semana Santa y las de otras localidades…

–¿Cómo ve la Semana Santa palentina de hoy?

–Como una manifestación de religiosidad popular que, en relativamente poco tiempo, gracias al esfuerzo silencioso de muchas personas, ha conseguido alcanzar un nivel muy alto que exige, en los tiempos actuales, un mantenimiento, así como mucho esfuerzo y dedicación y tener siempre presentes los fines para los que fueron creadas las cofradías, adaptados a los nuevos tiempos.

–¿Qué le falta a la Semana Santa?

–Cuatro cosas: algo más de recogimiento, un mayor cuidado en la uniformidad, más formación cofrade entre los hermanos y, especialmente, un replanteamiento de algunos desfiles procesionales. Una de las consecuencias de ese rápido crecimiento que han experimentado nuestras cofradías penitenciales, pero también la Semana Santa, ha sido la incorporación al programa de nuevas procesiones. Es necesario plantearse cómo encuadrar el elevado número de procesiones que desde el Viernes de Pasión hasta el Domingo de Resurrección recorren nuestras calles; por ejemplo, para que los cuadros estén formados por suficientes hermanos acompañando a las imágenes.