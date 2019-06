El túnel peatonal de los Tres Pasos lleva cerrado dos meses más de lo esperado Los operarios trabajan ayer en las obras de la parcela situada junto al paso inferior ante la mirada de dos vecinos. / Marta Moras Las obras comenzaron el 29 de abril y ese día se anunció que no se podría cruzar por el paso durante unas tres semanas, pero ese plazo se ha alargado EL NORTE Palencia Viernes, 21 junio 2019, 09:12

El túnel peatonal de la zona de los Tres Pasos lleva cerrado por obras desde el lunes 29 de abril y ese mismo día se anunció que la actuación mantendría cerrado el paso «aproximadamente tres semanas». Han pasado casi ocho semanas del inicio de las obras y el paso subterráneo permanece cerrado, por lo que los vecinos tienen que seguir utilizando la pasarela superior como única forma de cruzar las vías.

Las personas que pasaban a diario por este túnel se han encargado de alertar sobre la demora en la apertura en un comunicado en el que afirman que esta situación «causa unas importantes complicaciones a los vecinos que viven en los Tres Pasos», explican en su escrito, en el que aseguran que el actual momento por el que atraviesa el Ayuntamiento añade incertidumbre a los residentes.

«Durante estos dos meses ni el grupo de gobierno saliente (porque estaba en funciones) ni la nueva corporación (porque está formándose) quiere saber nada del cierre del paso y sobre todo de sus compromisos con los palentinos», recalcan los vecinos en su comunicado.

Las obras en el paso subterráneo se enmarcan dentro de una actuación global promovida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a instancias del Ayuntamiento que tiene como objeto la adecuación urbana y medioambiental del entorno de la pasarela de Los Tres Pasos, valoradas en más de 500.000 euros, tal y como explicó la que era en ese momento concejala de Servicios Públicos, Paloma Rivero. «Estas obras supondrán dar por finalizada de forma definitiva la actuación integral para la mejora de la permeabilidad y seguridad en el paso tanto de peatones como de vehículos entre los barrios de San Antonio y Ave María», explicó aquel día la concejala de Servicios Públicos

Los días van pasando y los operarios seguían ayer trabajando en esta obra. No obstante, la apertura del túnel se producirá antes del fin de la obra total, que todo hace indicar se acabará prolongando hasta bien entrado el verano.

El paso subterráneo es mucho más cómodo para los vecinos que la pasarela y no poder cruzar bajo las vías es un inconveniente, especialmente para los mayores. No obstante, las quejas de los residentes no llegan solo por el cierre del túnel peatonal, también lo hacen por los ruidos. «Las obras no nos dejan descansar. Me vine a vivir a este barrio por la tranquilidad, pero las máquinas nos están quitando lo mejor que tenemos aquí», apuntaba ayer una vecina del número 8 de la calle del Río Valdeginate.

Las obras están causando una serie de molestias, pero una vez acabadas servirán para que los vecinos cuenten con una superficie pavimentada en celosía en la parcela aneja al antiguo paso a nivel, eliminando las filtraciones que existen en los bajos de los inmuebles.