Tres heridos al salirse de la vía un turismo en la A-67

El Norte Palencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:42

Tres personas han resultado heridas en la tarde de este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-67 a la altura del término municipal de Osorno.

El siniestro vial se ha producido sobre las 18:00 horas en el kilómetro 56 de dicha autovía en sentido a Palencia, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado de la salida de vía de un turismo y ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

En el lugar, se ha atendido a tres personas heridas que, en principio, referían daños en boca, rodilla y hombro.