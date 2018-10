Uno de cada tres fallecidos es incinerado, un 10% más que hace una década

La conmemoración de Todos los Santos llega mañana al calendario y la tradición volverá a repetirse una vez más. La compra de flores y las visitas a los cementerios se sucederán por toda la provincia, pero las costumbres cambian y cada vez son más las personas que no tienen que visitar un camposanto para recordar a un ser querido fallecido, y es que el 34,5% de los difuntos de la ciudad es incinerado, una estadística que se ha incrementado en un 10% en los últimos diez años.

La incineración 600 euros Es el dinero que aumenta de media la factura del tanatorio por incinerar a un fallecido, según los datos aportados por el Tanatorio de Cervera de Pisuerga. 875º C Esa es la temperatura a la que llegan los hornos para convertir un cadáver en unas cenizas, que posteriormente se trituran para que entren íntegramente en una urna funeraria, que se entrega luego a la familia. 5 horas Ese es el tiempo que dura el proceso de incineración, desde que se introduce el cuerpo en los hornos hasta que se deposita en la urna. El cadáver se quema durante 2 horas y media, se enfría y se pasa posterior mente al cremulador, que es un triturador que convierte los huesos en cenizas.

Este aumento de las incineraciones responde a un cambio cultural, tal y como apunta Cristina Hernández, del Tanatorio de Palencia. «La gente joven es la que tiene que enterrar a sus padres y a sus abuelos. Son los jóvenes los que contratan estos servicios y, como no están tan arraigados a las tradiciones religiosas, cada vez son más los que prefieren incinerar», explica Hernández, que no quiso hablar del dinero que cuestan los servicios funerarios en su tanatorio, un dato que sí accedieron a facilitar otros velatorios de la provincia.

Félix Rodríguez, del Tanatorio de Cervera, aseguró que la opción más económica suele ser la incineración –para aquellos que no tienen un panteón–, ya que la inhumación lleva aparejada los gastos de las tasas municipales, del suelo del cementerio y del sepulcro que no se incluyen en la cremación. «Por termino medio se puede hacer un servicio –con tanatorio, corona, ataúd y gastos de inhumación– por 1.500 euros más IVA, aunque todo depende de si la caja es más cara o más barata, de si hay que trasladar o no el cadáver, de si quieren más flores o de si se decide incinerar», apunta Félix Rodríguez, que cifra en unos 600 euros el incremento que supone en la factura el gasto de una incineración.

El camposanto abrirá una hora más y los autobuses saldrán mañana cada quince minutos Con motivo de la Festividad de Todos los Santos, y como también es tradición, el horario de apertura del cementerio se amplía en una hora, al echar el cierre a las 19:00 en lugar de a las 18:00 horas, hasta este próximo domingo, 4 de noviembre; al igual que sucede con las misas durante las jornadas de mañana (11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:00 horas) y el 2 de noviembre (11:00, 12:00 y 17:00 horas). Asimismo, también habrá un control especial del acceso hoy, mañana y pasado, no permitiendo las subida de vehículos hasta la puerta a excepción de autobuses urbanos, taxis, vehículos de personas con movilidad reducida y funerales, para los que se emitirá una autorización especial, estableciéndose como aparcamientos alternativos la campa existente justo en frente del cementerio y el nuevo aparcamiento de la calle Francia de la capital palentina. Finalmente, reseñar el especial servicio de autobuses, que tendrá una frecuencia ininterrumpida de salida de 15 minutos desde la Plaza de León hacia el cementerio (ida) de 9:00 a 19:45 horas y de 9:30 a 19:15 horas en el sentido inverso (vuelta), durante la jornada de mañana; y con frecuencias de una hora de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas en sentido ida, y de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 horas en el de vuelta, hoy y el viernes, 2 de noviembre.

Los ataúdes –que rara vez bajan de los 1.000 euros– acaban convertidos en cenizas con menos de 24 horas de uso por ley, tal y como apuntan desde el Tanatorio de Palencia. «La normativa establece que el fallecido debe estar metido en un féretro al ser incinerado y tenemos que acatar las normas», explica Cristina Hernández, que recuerda que hay arcas de distintos costes. «Hay féretros de todos los precios y cada uno elige el que quiere dependiendo de sus intereses», incide.

La normativa impide que los féretros tengan una segunda vida, pero no dice nada de las flores. No obstante, desde el Tanatorio de Palencia aseguran que las flores de un difunto que la familia no quiere recoger acaban en la basura. «Cuando la ceremonia acaba con una inhumación, van todas las flores al cementerio y cuando es una incineración, se exponen en el tanatorio y en el momento en el que el féretro entra en el horno. Luego se las llevan las familias», explica Cristina Hernández, que reconoce que son muchas las personas que incineran a sus seres queridos y no quieren quedarse las flores, que acaban en el contenedor. «No nos parece lógico hacer otra cosa con las flores que tirarlas. Las familias gastan un dinero en ellas, son suyas, y además las flores tienen vida, pasados tres días se estropean. Por eso nosotros siempre preferimos que se las lleven», explican desde el tanatorio.

Medio millar de inhumaciones este año en el cementerio municipal El Ayuntamiento de Palencia ha invertido más de 73.000 euros para mejorar diferentes servicios del cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles durante 2018, tales como la digitalización de la información de las unidades de enterramientos o la construcción de 93 nuevas sepulturas. En lo que va de año, se han llevado a cabo 500 inhumaciones o enterramientos, once enterramientos en común, 54 concesiones de sepulturas, nichos y columbarios, y 180 cambios de titularidad. El camposanto municipal, que cuenta con una plantilla de ocho oficiales, un responsable y dos administrativos, dispone de 93 sepulturas revestidas de tres cuerpos, nueve de cuatro cuerpos, 38 para enterramientos en común y 54 nichos. Los próximos proyectos previstos son la rehabilitación de la vivienda del capataz y su transformación en edificio administrativo con aseos públicos accesibles, la construcción de nuevos vestuarios para el personal, el arreglo de los paseos y el mobiliario urbano, la adquisición de nueva maquinaria y la renovación de contenedores, además de continuar con la adecuación de nuevas sepulturas y nichos. Por otro lado, la Diputación de Palencia viene realizando inversiones en la reforma, reparación o ampliación de cementerios y actividades funerarias que, durante los años 2016, 2017 y 2018, se han llevado a cabo a través de los Planes Provinciales y la convocatoria de subvenciones mediante concurrencia competitiva. Las actuaciones se han realizado en 76 camposantos de la provincia de Palencia, siendo 1.063.570 euros el total del presupuesto de inversión realizado en este periodo, con una aportación de la Diputación de Palencia del 70 % del mismo. Inversiones En 2016, el presupuesto de inversión ascendió a 749.671 euros, de los que 335.882 fueron con cargo a los Planes Provinciales; 400.000 euros, a las subvenciones de concurrencia competitiva de cementerios, el 56,52% de las solicitadas, y 13.789, a inversiones en actuaciones de conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones municipales de interés público y de carácter excepcional y urgente. En el año 2017, el presupuesto fue de 206.056 euros, de los que 80.212 fueron con cargo a Planes Provinciales y 125.844, a inversiones sobre esta materia de interés público y de carácter excepcional y urgente. Este año, el presupuesto ha sido de 107.843 euros, de los que 97.343 fueron con cargo a los Planes Provinciales y el resto, 10.500 euros, con cargo a inversiones sobre esta materia de interés público y de carácter excepcional y urgente. La inversión se ha realizado en obras relacionadas con la ampliación de los camposantos, la mejora de las condiciones de accesibilidad y uso de las instalaciones, la construcción o el arreglo de depósitos de cadáveres, osarios y columbarios, o el arreglo de cámaras de ventilación, de puertas de acceso y muros de cerramiento. Para la concesión de las ayudas se tuvieron en cuenta la necesidad y urgencia de la actuación, la concreción y grado de definición de la solución a adoptar y la existencia de una ordenanza reguladora del cementerio o la actividad funeraria que grave el servicio.

Comparar precios y elegir la funeraria más adecuada es algo que no suele suceder mucho, y es que, tal y como apuntan desde la Funeraria Virgen del Milagro, lo que menos suelen mirar las familias cuando atraviesan por el trance de la muerte de un ser querido es el dinero. «Hay gente previsora que lo ve venir y te pide precio o te consulta, pero lo que suele suceder es que no lo hacen», explican.

La muerte suele llegar por sorpresa y son pocos los previsores que cuentan con ella en sus planes de futuro, pese a que su visita es inevitable. Los tiempos han cambiado, la incineración aumenta, pero las ceremonias siguen aferradas a la tradición porque son pocos los que piensan cómo quieren acabar sus días. «Pocos se salen del guion. Como mucho algún forofo pide las flores del color de su equipo», concluyen desde el Tanatorio de Palencia.