Tres detenidos y un investigado por sustraer bobinas de cobre en Villalobón

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la Operación Sotrón, ha detenido a tres hombres e investigado a un cuarto, todos de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 35 y los 40 años, como supuestos autores de un delito de robo con fuerza y otro de hurto de uso de vehículo.

La operación se inició a finales de septiembre de 2024, cuando se denunció ante el instituto armado de Palencia que varias personas habían accedido a un parque eólico en construcción cercano a la localidad de Villalobón y se habían llevado varias bobinas de cobre valoradas en 134.904 euros y un camión.

Los autores emplearon una maquina cargadora telescópica de la propia empresa para subir las bobinas de cobre a un camión, que también se llevaron. Pocos días después se consiguió recuperar dicho vehículo tras ser localizado en la localidad madrileña de Leganés.

Los guardias civiles encargados de la investigación pudieron determinar la identidad de las cuatro personas que se encontraban detrás de esta serie de delitos, procediendo a su imputación.