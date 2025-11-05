El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Tres detenidos y un investigado por sustraer bobinas de cobre en Villalobón

El material sustraído alcanzaba un valor cercano a los 135.000 euros y también se llevaron un camión

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la Operación Sotrón, ha detenido a tres hombres e investigado a un cuarto, todos de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 35 y los 40 años, como supuestos autores de un delito de robo con fuerza y otro de hurto de uso de vehículo.

La operación se inició a finales de septiembre de 2024, cuando se denunció ante el instituto armado de Palencia que varias personas habían accedido a un parque eólico en construcción cercano a la localidad de Villalobón y se habían llevado varias bobinas de cobre valoradas en 134.904 euros y un camión.

Los autores emplearon una maquina cargadora telescópica de la propia empresa para subir las bobinas de cobre a un camión, que también se llevaron. Pocos días después se consiguió recuperar dicho vehículo tras ser localizado en la localidad madrileña de Leganés.

Los guardias civiles encargados de la investigación pudieron determinar la identidad de las cuatro personas que se encontraban detrás de esta serie de delitos, procediendo a su imputación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  2. 2

    «Locura» por el restaurante Martín Quiroga: hasta 21 horas de cola para conseguir reserva
  3. 3 Los más ricos de Castilla y León: cuatro salmantinos y tres segovianos lideran la lista Forbes
  4. 4

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  5. 5 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas
  6. 6

    Leroy Merlin implanta su nuevo modelo de tienda de proximidad en plena calle de Santiago
  7. 7

    Buscan un implante coclear perdido por una niña vallisoletana de 13 años: «Se lo habían puesto una hora antes»
  8. 8

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  9. 9 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  10. 10

    El Ayuntamiento, dispuesto a «facilitar» la implantación de Gotion en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tres detenidos y un investigado por sustraer bobinas de cobre en Villalobón

Tres detenidos y un investigado por sustraer bobinas de cobre en Villalobón