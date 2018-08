Un tren cargado de patrimonio llega a Aguilar

Llega a la estación de Palencia el tren de Las Edades del Hombre, procedente de Venta de Baños, para que los pasajeros puedan ir acomodándose sin prisa y los curiosos tengan tiempo de fotografiar el sugestivo convoy que la Asociación Amigos del Ferrocarril ha dispuesto para viajar hasta la villa norteña en colaboración con la Diputación de Palencia y la empresa Alsa Rail, que aporta una locomotora diesel americana de los años 60.

Cada uno de los dos coches de viajeros que tiene el tren cuenta con siete compartimentos de ocho plazas lo que brinda una capacidad total de 112 asientos. El pasado domingo, un total de 64 viajeros –número similar al sábado– se subieron al tren para disfrutar de esta atractiva experiencia. La mayoría de los pasajeros eran vecinos de Palencia y Venta de Baños, entre ellos varios niños, pero también algunos turistas que aprovechando su estancia en la capital palentina decidieron no perderse este tren con historia.

Los viajeros se mostraron encantados con este servicio que les permite viajar hasta Aguilar, visitar Las Edades del Hombre, comer en la localidad y regresar por la tarde a sus hogares haciendo el mismo trayecto a la inversa. Se sentaron en los verdes butacones de los compartimentos, se pasearon por los estrechos pasillos, recibieron de pie o sentados el aire que penetraba por las ventanas ligeramente abiertas, y disfrutaron del bello paisaje estival con dorados terrenos plagados de alpacas, vistosos campos de girasoles, el canal de Castilla o el espectacular Cañón de la Horadada. Una hora y media de recorrido que pasa volando.

«La gente queda muy contenta, a los niños les gusta mucho montar en este tren y a los mayores les trae muchos recuerdos», asegura Fernando Rodríguez Garrapucho, socio de Amigos del ferrocarril, quien el domingo se vistió de interventor para recorrer los compartimentos, recoger los billetes de los pasajeros y atender a sus necesidades. Él mismo enfatiza que este tren «despierta la nostalgia porque les recuerda los viajes de otra época».

Junto a él para apoyarle en sus tareas viajan además otros tres miembros de la asociación venteña: Ángel Vielba, José Ignacio Lorente y Alfredo Tamayo.

Todos defienden que es una actividad que tiene mucho atractivo, «a la vez que nos ayuda a preservar este tipo de patrimonio histórico, que forma parte de la cultura e historia del ferrocarril. Para la asociación es una gran satisfacción que lo disfrute mucha gente ya que tenemos este vehículo y que cuenta tanto mantenerlos», declara Rodríguez Garrapucho. Tres maquinistas y un mecánico de la empresa Alsa Rail forman parte también de la tripulación del tren. Ellos se encargan del funcionamiento de la locomotora diesel Arco Serie 2100 del año 1966 que es la que arrastra los dos coches de viajeros y que alcanza una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora.

La velocidad

Aunque, algunos de los viajeros esperaban encontrarse con una locomotora más antigua arrastrando los vagones, Fernando Rodríguez explica que la máquina de vapor no podría desplazarse tantos kilómetros, ya que no hay ni suministros de agua por el camino donde se vería obligada a repostar. Antiguamente existían depósitos situados junto a las estaciones de tren, pero fueron retirados con excepción del ubicado en Frómista que al ser de piedra aún se conserva. Y además, el viaje sería demasiado largo. «La locomotora de vapor no puede ir a más de 50 kilómetros por hora y tardaríamos desde Venta de Baños tres horas en llegar hasta Aguilar», explica.

Como datos curiosos, la Verraco, la locomotora de vapor de 1887 perteneciente a la asociación, es la más antigua del país y ha dado el salto a la gran pantalla. Se puede ver en la película estadounidense de 2016 'La Promesa'. Los coches de viajeros de los años 40, que se usan para el trayecto de Felipe II que se realiza Madrid-El Escorial, también se emplearon en el rodaje de la película española 'Un franco, 14 pesetas' de 2016.

No obstante, quien desee montar en estos coches guiados por la Verraco podrá hacerlo los próximos sábado y domingo, 25 y 26 de agosto, ya que se realizarán varios trayectos por la estación de Venta de Baños a lo largo de toda la jornada. Sin embargo, aún tienen la oportunidad de probar viaje hasta la villa galletera dentro de estos históricos compartimentos, ya que este próximo fin de semana que el tren de Las Edades repite servicio y trayectos. De nuevo, los horarios de ida para el sábado y domingo serán a las 10:18 horas (Venta de Baños) y 10:45 horas (Palencia) con llegada a la estación de Aguilar de Campoo a las 12:15 horas. Y el horario de vuelta a las 18:50 desde Aguilar, llegando a las 20:09 horas a Palencia y a las 20:25 horas a Venta de Baños.

El coste del viaje de ida y vuelta es de 22 euros (15 euros para los niños). La entrada a la exposición 'Las Edades del Hombre' es opcional, pero si se desea visitar puede comprar la entrada a la vez que el billete por 4 euros más. En la estación de Aguilar le estarán esperando tres voluntarios con una camiseta azul clara con el logo de 'Las Edades' por un lado y del ayuntamiento aguilarense por el otro, que ayudarán a los viajeros a montar en el autobús que les llevará hasta la primera sede de la exposición de arte sacro, y de nuevo por la tarde les devolverá al tren de vuelta.