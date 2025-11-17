Una treintena de representantes sociales para acercar el Plan de Urbanismo al espíritu de los palentinos El Ayuntamiento constituye un Consejo Consultivo para impulsar la participación ciudadana en la redacción del planeamiento urbanístico

El Norte Palencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

El salón de plenos de la Casa Consistorial se ha convertido este lunes en escenario de la celebración de la primera de las reuniones del Consejo Consultivo del Plan General de Ordenación Urbana.

El consejo está formado por 30 entidades y 6 personas, en su mayoría pertenecientes al tejido asociativo de la ciudad, colegios profesionales, representantes vecinales, así como agentes expertos independientes y líderes de opinión y celebrará mensualmente una reunión hasta el próximo mes de marzo, mes en el que se contará con un borrador del avance del PGOU.

Entre ellas se encuentran, la Asociación de Empresarios de la Construcción e Industrias Afines de Palencia Aecopa, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, CEOE, Asociación de Empresarias Palencia, Asociación Empresarios Hostelería, Delegación de Palencia del Colegio Oficial de Arquitectos, Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Palencia, Colegio de Abogados de Palencia, Cocemfe, Cruz Roja, Fundación San Cebrián, Asociación Española Contra el Cáncer, UGT, CC OO, Facultad de Educación Campus de la Yutera, FAPA, UPP, Ecologistas en Acción, Club de Atletismo Cuatro Cantones, FAVPA, varias Asociaciones de Vecinos o el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Palencia.

En este sentido, el concejal delegado del área de Urbanismo, Agenda Urbana, Medio Ambiente, Obras y Movilidad, Álvaro Bilbao, ha subrayado que el objetivo de estas reuniones no es otro que el de sentar las bases previas al avance de la revisión del PGOU contando con una participación directa de todos los grupos implicados y haciéndoles partícipes en la redacción del documento desde el inicio, junto con los estudios previos que el equipo redactor está realizando.

De esta forma se irán recogiendo las aportaciones, sugerencias y opiniones de los distintos agentes sociales, económicos, vecinales y profesionales implicados y se propondrán soluciones a los principales desafíos locales para transformarlos en proyectos que contribuyan al futuro desarrollo urbano de Palencia. Un PGOU que aspira a ser un documento de consenso a partir de consolidar un modelo urbanístico equilibrado que combine crecimiento económico y sostenible, cohesión social y calidad de vida.