Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12

La Policía Local de Palencia identificó sobre las 12:25 horas del lunes a un menor de 12 años como presunto responsable de una agresión a otro de 15 en un instituto de la capital palentina. La madre de la víctima llamó al 112 alertando de que su hijo había sido golpeado y pateado. Una patrulla de la Policía Local medió entre ambas partes e informó de los derechos que les asistían. El menor agredido fue atendido y trasladado en ambulancia al Hospital Río Carrión.

También el lunes, en torno a las 11:55 horas, una conductora causó un accidente de circulación al abrir la puerta de su vehículo estacionado. Cuando la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palencia y una patrulla acudieron al lugar para colaborar en la elaboración del parte amistoso, detectaron que el conductor del vehículo en circulación podía haber consumido bebidas alcohólicas, por lo que se le hizo la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado positivo. Ambas partes fueron denunciadas por sus correspondientes responsabilidades.

Además, la Policía Local levantó durante la jornada del lunes cinco actas-denuncia por incumplimiento de la ordenanza reguladora de terrazas, dentro de la campaña de inspección de establecimientos comerciales.