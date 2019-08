El sobrino de un superviviente de Mauthausen: «Tras pasar por allí mi tío perdió la fe, no solo en Dios, sino en el ser humano» Eleuterio Pablos, con una publicación sobre Mauthausen. / M. Brágimo El sobrino de un superviviente palentino de Mauthausen asegura que su tío «nunca se recuperó de aquello» MARCO ALONSO Palencia Sábado, 10 agosto 2019, 08:11

18 son los palentinos que murieron en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, pero no todos los que pasaron por aquellos funestos campos de la muerte perdieron la vida. Una de las personas que salió de Mauthausen y pudo contar su experiencia a sus familiares fue Ananías Pablos, natural de Villadiezma. Ananías luchó durante la Guerra Civil en las filas republicanas y al acabar la guerra huyó a Francia, donde fue ingresado en un campo de internamiento, en uno de los campos establecidos por las autoridades francesas para encerrar a los cerca de 550.000 españoles que huyeron de la represión franquista hacia el país vecino.

A los prisioneros de aquellos campos de internamiento apenas se les daba comida y muchos murieron de desnutrición, razón por la que Ananías decidió alistarse como voluntario en el ejercito francés, con el que luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, tal y como afirma su sobrino, Eleuterio Pablos. «Me comentaba, en plan de guasa que, siendo él 'de secano', le mandaron a un barco y un submarino alemán les pegó un 'pepinazo' que les hizo saltar a todos por los aires. Mi tío no sabía nadar, pero se agarró a una parte que flotaba y se pudo salvar», relata Eleuterio.

Supervivientes del campo de concentración de Mauthausen saludan a las tropas estadounidenses el 6 de mayo de 1945. La pancarta indica en español «Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras». / EFE

Soldados alemanes arrestaron como prisionero tras el naufragio a Ananías, que no sabía francés ni alemán, y después de cotejar los datos y de reconocer que era español, le mandaron a Mauthausen en diciembre de 1940, procedente de la prisión de Estrasburgo. «No le gustaba hablar de lo que pasó allí, pero nos contó alguna anécdota, como que les levantaban por la noche y les obligaban a formar completamente desnudos. El primero que se movía acababa con un golpe en las costillas o con un tiro, dependiendo de con quién dieras», explica Eleuterio, que recuerda que su tío le señaló en alguna ocasión que se vio obligado a matar algún perro para poderse alimentar.

De los diez hermanos que formaban la familia de Ananías, cinco lucharon en la Guerra Civil, dos en el bando republicano y tres, en el Nacional. La fratricida Guerra Civil rompió miles de familias en España y poco después, la II Guerra Mundial llevó el terror a cada rincón del globo terráqueo. «Mi tío me dijo en una ocasión que después de lo que había visto en Mauthausen había perdido la fe, no solo en Dios, sino en el ser humano», asegura Eleuterio, que está convencido de que su tío no se recuperó nunca de lo que vivió en ese campo, del que le liberaron las fuerzas americanas el 5 de mayo de 1945 tras cinco años. «Le llegaron a diagnosticar un 30% de locura después de todo lo que le tocó vivir», concluye.