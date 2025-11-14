«Tras el año de La Olmeda, 2026 será el año de La Tejada», afirma Armisén en Intur Una app en torno al Canal de Castilla, actividades culturales con Includanza y AMGu y la oferta gastronómica, entre los principales atractivos de un expositor «abierto, extenso, como la propia provincia»

El Norte Palencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:26

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, subrayó hoy en la apertura al público general de la 28 Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) que la institución mantiene su apuesta por invitar a los turistas a «descubrir nuestra historia» a través del proyecto Palencia Romana.

«Si 2025 ha sido el año de La Olmeda, que ha atraído a más de 95.000 visitantes desde su apertura, e incluso ha protagonizado el desfile de la diseñadora salmantina Fely Campo en la Madrid Fashion Week, con una colección que va a saltar a Italia y a otros países, 2026 será el año de La Tejada, otra villa romana en la que hemos realizado una inversión de más de cuatro millones de euros, que mediante elementos como el sarcófago de Husillos o el mercado romano de Saldaña, nos permitirá dar difusión a nuestra propia cultura romana, de elevadísima calidad», señaló.

Armisén defendió la presencia en Intur ya que «Palencia tiene mucho que contar», y para lograrlo a lo largo de los próximos días presentarán en su expositor novedades como una App del Canal de Castilla, que incluye «digitalización, innovación y cercanía, y que va a dar a conocer uno de los elementos fundamentales de la provincia», recoge Ical.

También se refirió a algunas actividades culturales que llegarán al stand de la mano de la Fundación San Cebrián, Includanza, y de la Fundación AMGu Guardo, y subrayó que «no se entendería Palencia sin gastronomía y sin Alimentos de Palencia», por lo cual han organizado también degustaciones para «dar a conocer algunos productos estrella».

«Venimos con un stand abierto y extenso, como es Palencia, que nos va a permitir desarrollar todas las actividades y presentaciones de una manera muy visual. Vamos a seguir apostando por el turismo a través de los planes de sostenibilidad turística, promoviendo el enoturismo, Montaña Palentina, Camino de Santiago y, sin duda alguna, Palencia Romana», remachó.