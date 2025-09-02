Transportes inicia la rehabilitación de la carretera N-610 entre Palencia y Villarramiel Los trabajos cuentan con una inversión de 917.000 euros, durarán tres semanas y se realizarán por tramos a lo largo de 29 kilómetros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inicia hoy las obras de rehabilitación para el mantenimiento preventivo del firme en varios tramos de la carretera N-610, entre las localidades de Palencia y Villarramiel, pasando por las de Villamartín de Campos, Mazariegos y Castromocho, en la provincia palentina.

Estos trabajos, según informó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la agencia Ical, cuentan con un presupuesto que asciende hasta los 917.000 euros, en el marco del contrato preventivo de mantenimiento de firmes por 18,85 millones para conservar carreteras en las provincias de León, Palencia y Valladolid.

Las labores se realizarán en horario y días laborables y consistirán en el fresado y posterior reposición de la capa superficial con mezcla bituminosa en caliente, repintado de marcas viales y reposición de balizamiento, afectando por tramos a lo largo de cerca de 29 kilómetros, desde el kilómetro 7,280 hasta el 36 de la N-610.

En este contexto y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán cortes de carril ordenados mediante señalistas con paso alternativo de vehículos.

Las intersecciones existentes en los tramos de actuación no se verán afectadas por las obras, dado que se mantendrán operarios en dichas intersecciones para regular el tráfico de la zona cuando sea necesario.

No obstante, durante las puntas de tráfico al comienzo y final de la jornada laboral, se pueden producir retenciones de vehículos en los tramos afectados por las obras, por lo que se recuerda a los usuarios que extremen las precauciones y sigan los consejos de la Dirección General de Tráfico y la Policía Local en las inmediaciones de las obras. Asimismo, la continuidad de los itinerarios peatonales no se verá afectada.