Transformar la Alcoholera en sala de estudios y centro cultural costará 1,8 millones

El Ayuntamiento de Palencia ha publicado ya en la Plataforma de Contratación de las Administraciones Públicas la licitación de las obras de rehabilitación del edificio ... de la antigua Alcoholera para su transformación en un centro cultural. El contrato se licita por un presupuesto cercano a los 1,8 millones de euros (1.790.593 euros) y un plazo de ejecución de doce meses. El plazo para presentar ofertas finaliza el 15 de diciembre.

El concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, explicado que este proyecto permitirá dotar al inmueble de diferentes estancias para el uso cultural y recreativo de los vecinos de la zona, pero fundamentalmente se configurará como una gran sala de estudios, dando así respuesta a una demanda generalizada de la población más joven.

La reforma integral del edifico, que lleva años cerrado, contempla una intervención integral en las tres plantas del inmueble, que cuenta con protección estructural, y una superficie útil de 600 metros cuadrados. De esta forma, en la planta baja se habilitará una zona de recepción, una biblioteca y aulas de formación, además de una sala de estudio con capacidad para 50 personas, que se abrirá también en horario ampliado y de forma independiente al resto del edificio en época de exámenes.

Infografías con el futuro diseño de la Alcoholera.

De esta forma, el objetivo del Ayuntamiento es que la mayor parte del inmueble se destine a ofrecer a los jóvenes espacios para la lectura y el estudio, con tres salas diferenciadas de 50 plazas en cada una. La planta baja dispondrá de una de estas salas de estudio, que tendrá la particularidad de tener un acceso independiente, con apertura a través de tarjeta, para que pueda ser utilizada por los estudiantes en diferentes momentos fuera de los horarios habituales en los que el edificio cuenta con conserje. Las otras dos salas de estudio ocuparán toda la primera planta del inmueble.

Por su parte, la primera planta estará dedicada íntegramente al estudio, con 100 puestos más, y en la planta bajo cubierta se habilitarán espacios polivalentes para reuniones de trabajo, exposiciones y actividades vecinales.

Además, contará con accesibilidad completa ya que un ascensor comunicará las tres alturas y en su parte externa será remodelada para devolverle su aspecto original, abriendo los huecos que existían en zonas de ventanas y balconadas, así como, instalando un jardín vertical en su lateral izquierdo.

Por último, Bilbao ha subrayado que este proyecto se enmarca en el modelo de ciudad de este equipo de Gobierno por transformar Palencia en una ciudad «más inclusiva, sostenible, segura y equitativa, prestando especial atención a la mejora de todos los barrios».