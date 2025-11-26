El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edificio de la Alcoholera. Lucía Gil Maestro

Transformar la Alcoholera en sala de estudios y centro cultural costará 1,8 millones

El Ayuntamiento licita las obras de rehabilitación de la antigua fábrica de Pan y Guindas con un plazo de ejecución de doce meses

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

El Ayuntamiento de Palencia ha publicado ya en la Plataforma de Contratación de las Administraciones Públicas la licitación de las obras de rehabilitación del edificio ... de la antigua Alcoholera para su transformación en un centro cultural. El contrato se licita por un presupuesto cercano a los 1,8 millones de euros (1.790.593 euros) y un plazo de ejecución de doce meses. El plazo para presentar ofertas finaliza el 15 de diciembre.

