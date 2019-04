La tragedia de Gaspar Arroyo cumple 12 años con parte de las víctimas indemnizadas Bomberos y personal de emergencias del 112, en el lugar de la explosión. / J. Ruiz La Audiencia ha designado ya la sala que conocerá el recurso de Mapfre y Gas Natural contra la sentencia del Juzgado Número 1 RICARDO SÁNCHEZ RICO Palencia Martes, 30 abril 2019, 22:58

«No quedarán más de cuatro particulares que no hayan llegado todavía a un acuerdo, pero están negociando. De las compañías aseguradoras no sé nada, pero me imagino que habrán llegado ya a un acuerdo. Sé que el Ayuntamiento y Provilsa no, y que siguen adelante», comentaba ayer el presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo, José Luis Ainsúa, al preguntársele sobre la situación judicial en la que se encuentran los damnificados por la explosión de gas en dicha calle que el 1 de mayo de 2017, hace justo este miércoles doce años, se saldó con el balance de nueve muertos, más de una treintena de heridos, el derrumbe de tres bloques y el abandono prolongado de sus viviendas de más de un centenar de vecinos.

Mapfre, la aseguradora de NEDGIA Castilla y León (la nueva marca de Gas Natural para su actividad de distribución de gas en la región), alcanzó en noviembre de 2018 un acuerdo con parte de los vecinos afectados por la explosión de gas, acuerdo que les permitió percibir una importante compensación económica.

La firma del acuerdo se llevó a cabo con 28 personas agrupadas en 16 de las 34 demandas presentadas (las que se presentaron bajo el paraguas de la Asociación de Víctimas de Gaspar Arroyo) y supusieron el final del proceso civil abierto entre ambas partes y la renuncia (aunque solo en el caso de esas 16 demandas) de Mapfre y NEDGIA Castilla y León al recurso presentado en junio del año pasado ante la Audiencia de Palencia contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Palencia, que en el mes de abril de 2018 condenó a Gas Natural y a Mapfre al pago de casi siete millones de euros (6.963.437) en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios por la explosión.

No obstante, el acuerdo alcanzado no supone el reconocimiento de la responsabilidad del incidente por parte de NEDGIA Castilla y León, según aseguró la compañía de gas en un comunicado, en el que reiteraba su convencimiento de que el origen de la explosión no se produjo por una fuga de gas natural en la válvula de acometida del edificio.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Palencia, Nuria García Gil, dictó el 12 de abril de 2018 una sentencia en la que condenaba a Gas Natural y a la compañía aseguradora Mapfre al pago de casi siete millones de euros (6.963.437) en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios por la explosión de gas. En la sentencia, la jueza entendía que no existen pruebas de que la explosión se debiera a una bombona de butano y considera que la causa principal fue una fuga en la válvula de acometida al edificio número 4 de la calle, en concreto en la unión con el tubo de polietileno.

La sentencia del Juzgado Número 1 de Palencia imponía a la compañía aseguradora los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, que supondrían unos 9,5 millones de euros, cantidad esta que habría que sumarse a ese principal de siete millones de euros y al millón de euros más que podrían suponer las costas procesales impuestas por «justificación sobrada y suficiente para imponerlas por haber litigado con mala fe y temeridad».

La Audiencia de Palencia ha incoado ya el recurso y ha designado como magistrado ponente a José Alberto Maderuelo, que formará sala con los magistrados Ignacio Javier Rafols y Juan Miguel Carreras.