Touroperadores de seis países conocen la riqueza natural y cultural de la Montaña Palentina

Touroperadores internacionales de seis países han visitado la iglesia de San Salvador de Cantamuda, icono del románico palentino, dentro del recorrido que están realizando por la Montaña Palentina para su promoción como destino ecoturístico de referencia tanto a nivel nacional como internacional.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto a los diputados de zona, Urbano Alonso y Jesús Sevilla, y el alcalde de La Pernía, Mariano San Abelardo, han recibido este miércoles en el templo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), a estos expertos en ecoturismo de alta calidad procedentes de Finlandia, Francia, Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos y Suiza y que están estos días visitando diferentes zonas de la Montaña Palentina para posicionarla como destino de referencia en observación de fauna y flora, en una iniciativa que busca desestacionalizar el turismo rural y revitalizar el tejido empresarial local.

La institución provincial ha optado por esta iglesia, fundada en el siglo XII y que destaca por su gran espadaña, sus tres ábsides semicirculares y el altar románico, para el encuentro por su «valor histórico y artístico, representando la fusión entre naturaleza, patrimonio y paisaje», según han afirmado fuentes de la Diputación.​ Durante el mismo, Armisén ha intercambiado impresiones con los touroperadores, que regresaban de realizar avistamientos de oso en la zona de Piedraluengas y que también han pasado por zonas como Las Tuerces, el Cañón de la Horadada, Villarén, Covalagua, Brañosera, el Valle de Castillería y Peña Tejedo.

Los touroperadores también visitaron el mirador de las Matas, a 3,7 kilómetros de Cervera de Pisuerga, que ofrece vistas panorámicas del valle de Tosande, Peña Celada, el Alto de Mirande y el río Pisuerga y, además, sirve de puerta de entrada a rutas emblemáticas como la Senda del Oso y Peñas Negras.

Este viaje de familiarización (conocido como 'famtrip'), que se inició el lunes y se prolongará hasta este jueves, recoge un intenso programa de salidas para mostrar enclaves de referencia como el Geoparque Mundial Unesco Las Loras y el Parque Natural de la Montaña Palentina, hábitat de especies emblemáticas como el oso pardo, el lobo ibérico y aves singulares, además de custodiar joyas botánicas como la Tejeda de Tosande o extensos hayedos y robledales. Cabe destacar, en este sentido, que estos expertos están especializados en la observación de grandes carnívoros (oso, lobo o gato montés); en botánica (especialmente orquídeas y flora endémica alpina); y en aves singulares (roquero rojo, carruca tomillera, alimoche o águila real).

Paquetes específicos

Esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Palentina y financiada por la Unión Europea- NextGenerationEU, busca posicionar la comarca como destino internacional de naturaleza y ecoturismo durante todo el año, desestacionalizando la demanda y creando sinergias con alojamientos, guías y negocios hosteleros de la zona. La Diputación ha adjudicó el contrato menor relativo a la organización de este encuentro a la agencia Viajes Cabria S. L. por un importe de 16.164,45 euros (IVA incluido).

Así, los touroperadores elaborarán paquetes específicos que integrarán a la población local, consolidando la comarca como referente ecoturístico nacional e internacional.