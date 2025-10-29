El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edil Antonio Casas. I. T.

«Ahora toca generar confianza y seguridad para que más ciudadanos se animen a pedalear»

Antonio Casas ·

Concejal de Tráfico, Movilidad y Medio Ambiente

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:45

Comenta

El concejal de Tráfico, Movilidad y Medio Ambiente, Antonio Casas, fue el encargado de clausurar la jornada con una intervención centrada en los proyectos municipales en marcha. «La movilidad se ha convertido en uno de los grandes retos de las ciudades medianas, y la adaptación a un modelo más sostenible busca generar espacios más amables para peatones, vecinos y turistas», afirmó.

El edil puso especial énfasis en la movilidad ciclista, destacando la reciente instalación de 22 nuevos aparcabicis inteligentes, que se suman a los once ya existentes, y el próximo lanzamiento de un nuevo sistema público de bicicletas con apoyo de fondos europeos. «Palencia tiene una orografía perfecta para pedalear, y ahora toca generar confianza y seguridad para que más ciudadanos se animen a hacerlo», aseguró.

Casas también anunció que en pocas semanas se publicará un nuevo pliego del transporte urbano, que reorganizará las líneas para dar respuesta a las nuevas necesidades de la ciudad y mejorar la conexión con el Hospital Río Carrión. En materia de aparcamiento señaló la intención municipal de crear una sociedad pública que gestione de forma integral los estacionamientos de la ciudad «para convertirlos en una herramienta más de control del tráfico y de impulso a la movilidad sostenible».

Sobre la Zona de Bajas Emisiones, reconoció que el reciente rechazo de la ordenanza municipal «no frena el compromiso del Ayuntamiento». Adelantó que el proceso se retomará en las próximas semanas con una nueva redacción consensuada: «Queremos una Palencia que se parezca a las ciudades europeas, donde los centros están reservados a las personas. La ZBE no es una imposición: es una oportunidad para la Palencia de hoy y, sobre todo, para la de mañana«.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  2. 2 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  5. 5

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  6. 6

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  7. 7

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  8. 8

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  9. 9

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  10. 10

    Los héroes vallisoletanos de la dana, un año después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Ahora toca generar confianza y seguridad para que más ciudadanos se animen a pedalear»

«Ahora toca generar confianza y seguridad para que más ciudadanos se animen a pedalear»