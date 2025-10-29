«Ahora toca generar confianza y seguridad para que más ciudadanos se animen a pedalear»

Adrián García González Palencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:45 Comenta Compartir

El concejal de Tráfico, Movilidad y Medio Ambiente, Antonio Casas, fue el encargado de clausurar la jornada con una intervención centrada en los proyectos municipales en marcha. «La movilidad se ha convertido en uno de los grandes retos de las ciudades medianas, y la adaptación a un modelo más sostenible busca generar espacios más amables para peatones, vecinos y turistas», afirmó.

El edil puso especial énfasis en la movilidad ciclista, destacando la reciente instalación de 22 nuevos aparcabicis inteligentes, que se suman a los once ya existentes, y el próximo lanzamiento de un nuevo sistema público de bicicletas con apoyo de fondos europeos. «Palencia tiene una orografía perfecta para pedalear, y ahora toca generar confianza y seguridad para que más ciudadanos se animen a hacerlo», aseguró.

Casas también anunció que en pocas semanas se publicará un nuevo pliego del transporte urbano, que reorganizará las líneas para dar respuesta a las nuevas necesidades de la ciudad y mejorar la conexión con el Hospital Río Carrión. En materia de aparcamiento señaló la intención municipal de crear una sociedad pública que gestione de forma integral los estacionamientos de la ciudad «para convertirlos en una herramienta más de control del tráfico y de impulso a la movilidad sostenible».

Sobre la Zona de Bajas Emisiones, reconoció que el reciente rechazo de la ordenanza municipal «no frena el compromiso del Ayuntamiento». Adelantó que el proceso se retomará en las próximas semanas con una nueva redacción consensuada: «Queremos una Palencia que se parezca a las ciudades europeas, donde los centros están reservados a las personas. La ZBE no es una imposición: es una oportunidad para la Palencia de hoy y, sobre todo, para la de mañana«.