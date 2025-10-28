Thieldon pone a la venta 17 obras para recaudar fondos para los pacientes oncológicos

Flores, paisajes de campos o de mar, trazos, animales o telas, ya sea de pequeño o de gran tamaño, creados con óleo, acrílico o acuarela. ... La exposición 'Vivir con arte' reúne un total de diecisiete obras de la Asociación Artistas Plásticos Palentinos Thieldon en la sala Fernando Zamora de la Asociación Contra el Cáncer de Palencia, con un objetivo solidario, recaudar dinero con la venta de los cuadros para los enfermos oncológicos. El arte local con un fin único, ya que todo lo donado se destinará a la propia entidad.

«Los profesionales de Thieldon han ofrecido una venta solidaria y todo lo que se recaude será destinado para la Asociación. Quiero agradecer que hayan tenido esta generosidad y esta iniciativa, que es fantástica y es un apoyo más al enfermo de cáncer y también a sus familiares», señaló este lunes la presidenta de la entidad, Rosa Andrés. Subrayó que todo lo donado se destinará a la investigación y destacó su importancia como herramienta para combatir el cáncer.

La muestra estará abierta hasta el 9 de noviembre y ya han sido adquiridos tres cuadros, que se mantendrán expuestos hasta el último día, pero a los que han añadido una pequeña marca roja sobre el cartel informativo del autor para que los visitantes sepan que ya está comprado. «Es una buena causa y todo lo que se saque de nuestro trabajo, del de los pintores, lo pequeñito que pueda ser, será para ellos. Estamos muy contentos de colaborar, a ver si se pueden vender todos», resumió Mari Cruz Antolín, integrante de Thieldon.

Esta iniciativa, que no se había llevado a cabo hasta ahora, partió de la idea inicial del artista, también de Thieldon, José Antonio Sancho. «Hemos querido trasmitir que el que tenga o haya tenido esta enfermedad, que sepa y lleve en el corazón que estamos con él y que se sienta acompañado», reconoció con emoción.

Su cuadro, de grandes dimensiones, ya ha sido adquirida al precio de 90 euros. Según explicó, se trata de una creación de telas y acrílicos que «simboliza la alegría». «Es una obra sobre el final de la pandemia y la elaboré con optimismo, con el mensaje de 'hemos salido de un problema'», explicó.

En la sala de exposiciones, en el mismo cartel que anuncia que el importe total de los cuadros se donará íntegramente a la asociación, pone en amarillo '¡¡Precios muy pequeños para corazones muy grandes!!'. Y justo al lado se han colocado los precios de las obras y unos panfletos para dar a conocer la labor que realiza cada día la entidad con los enfermos y también con sus familias.

Las obras expuestas han sido creadas por once artistas y los precios de las mismas oscilan entre los 40 (esa ya se vendió) y los 1.500 euros de un cuadro de José Luis Quirce, aunque la mayoría rondan los cien euros.

«Hemos hecho una colaboración porque todo el mundo tenemos en casa esta enfermedad y siempre que sean estos motivos estamos dispuestos a trabajar y a donar lo que nosotros hacemos», argumentó Rosario Guerra Acosta, artista que había donado dos cuadros y uno de ellos, el más pequeño y apaisado, ya había sido adquirido.

Taller de pintura

La tercera obra que ha sido ya vendida había sido creada por Elena Miguel Pinacho, quien además de pertenecer a Thieldon es voluntaria en la Asociación del Cáncer y los lunes imparte clases de pintura en la entidad. «Es un grupo de personas que cada vez vienen más y me da la alegría de que acuden una vez y vuelven. Es una motivación para ellas, se olvidan un poco de su problema, se distraen y es una convivencia maravillosa. Me da más satisfacción darles clase que lo que hago yo, es más importante lo que ellos me dan a mí», resumió con emoción.

Los talleres para enfermos y familiares se llevan a cabo semanalmente en la sede y van desde el de pintura con Elena Miguel Pinacho hasta costura, amigurumis, manualidades, relajación o esperanza, y a la espera de que pueda comenzar uno de ajedrez o de filosofía y cáncer. Además, existen grupos de ayuda para pacientes oncológicos y personas ostomizadas y de deshabituación tabáquica.