Telefónica destina 18.000 euros al año para el mantenimiento de las cabinas de Palencia

Ganemos critica la indiferencia ante la instalación de antenas móviles

Ganemos Palencia se ha interesado estos días por la antena de red de móvil para dar cobertura a Internet en las bandas de 3G/4G, instalada detrás del Pabellón de Deportes desde finales del mes de agosto con motivo de las fiestas.

La concejala del grupo Ganemos, Sonia Ordóñez, ha preguntado por el asunto y ningún miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento «tenía constancia de la colocación de dicha antena ni se había informado sobre ella en las comisiones de Urbanismo, Obras o Medio ambiente. Parece que el Ayuntamiento ha concedido un permiso para que una empresa privada coloque dicha antena en suelo municipal, evitando las restricciones a determinadas antenas», afirma en un comunicado la plataforma ciudadana.

Ante la ausencia de Junta de Gobierno Local, Ganemos registrará un escrito dirigido a los diferentes concejales preguntando cuestiones como si tiene licencia de Urbanismo, si hubo comunicación al Ministerio de Industria, si está pagando tasa por ocupación de vía pública, cuándo se ha tramitado el expediente y en qué comisión se ha tratado, además de la información relativa a la potencia de la antena.

«La instalación provisional y excepcional de esta antena no debe ser una excusa para obviar los protocolos de uso de las antenas con los requisitos mínimos para que esta instalación no perjudique la salud de las personas. Ante el desconocimiento de los mínimos requisitos, debe darse un análisis desde la planificación urbanística, el tratamiento de la instalación y la necesaria negociación con las compañías eléctricas para no perjudicar a la población innecesariamente ya que pueden darse buenas coberturas con potencias bajas», concluye Ganemos Palencia, que lamenta que la ciudad siga sin un mapa radioeléctrico.