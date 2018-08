Los técnicos descartan una restauración urgente de la chimenea de la Electrólisis Chimenea de la antigua Electrólisis del Cobre. / Antonio Quintero La torre de la antigua fábrica se encuentra vallada desde que la semana pasada se desprendiesen algunos cascotes JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Martes, 7 agosto 2018, 08:14

Los primeros informes elaborados por los técnicos del Ayunamiento y del servicio de bomberos descartan que sea necesaria una intervención de urgencia en la chimenea de la antigua fábrica de la Electrólisis del Cobre, que aún se levanta en los terrenos del barrio de San Antonio, como símbolo de la actividad industrial que se desarrolló durante décadas en esta zona de la ciudad. De la vieja fábrica de productos químicos únicamente se conserva la chimenea, a diferencia del complejo de La Tejera, en donde además de las dos torres extractoras de humo, aún se mantiene en pie parte de la antigua factoría de tejas y cerámicas. En ese mismo entorno, en las instalaciones del instituto Virgen de la Calle se conserva otra de estas chimeneas industriales.

Pero este símbolo del pasado industrial palentino que se alza junto a la avenida de Asturias provocó la alarma la semana pasada, después de que se desprendieran desde su parte más alta algunos cascotes. No hubo que lamentar daños, pero se pusieron en marcha todas las alertas y poco después, la Policía Local vallaba la zona para impedir que los viandantes pudieran acercarse a la chimenea, dado que podía existir el riesgo de nuevos deprendimientos. Pero parece que no va a ser así, aunque las vallas todavía continúen rodeando la antigua torre. Según las primeras primeras observaciones de técnicos y bomberos, no parece que ningún otro elemento de la chimenea corra el riesgo de desprenderse, por lo que no se ha aconsejado ninguna actuación de restauración de carácter urgente.

Sin embargo, no se descarta que en los próximos meses, una vez que esté contratado el Plan de Conservación de Vías y Espacios Públicos pueda plantearse una intervención de seguridad, como la que ya se llevó a cabo hace cuatro años.

Con un dron

Ante la caída de los cascotes de la semana pasada, los bomberos procedieron a grabar con un dron toda la estructura de la chimenea, con especial incidencia del punto en el que se produjo del desprendimiento. Las imágenes de alta resolución se analizaron con detenimiento por parte de los técnicos del Servicio de Obras y de los propios bomberos, comparándose a su vez, con imágenes del estado de la chimenea de hace cuatro años, cuando tuvo que intervenirse para garantizar su estabilidad.

No se apreció, en principio, la necesidad de una restauración urgente, al entender que no habría nuevos desprendimientos de forma inmediata. Pero sí se ha planteado un estudio en los próximos meses.

La chimenea de la Electrólisis no es la única en la que ha tenido que intervenirse para garantizar la estabilidad de su estructura, ya que también fue necesario restaurar y consolidar las torres de La Tejera y del instituto Virgen de la Calle, puesto que habían comenzado a inclinarse y perdía algunos de sus elementos.