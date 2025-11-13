El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La actriz argentina Gabriela Flores actúa este viernes en el Teatro Principal de Palencia. Susana Martín

Gabriela Flores, actriz

«En el teatro vivo la aventura y, luego, cojo distancia del personaje»

La intérprete argentina, afincada en España desde hace casi cuatro décadas, llega este viernes a las 20:30 horas al Principal con 'Hombre por necesidad'

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:44

Comenta

La actriz argentina Gabriela Flores (Rosario, 1964), afincada en España desde 1988 y que vive a caballo entre Barcelona y Madrid, se mete en la ... piel de Ella Gerike en 'Hombre por necesidad', una pieza unipersonal tragicómica firmada por el autor alemán Manfred Karge, dirigida por Eva Redondo y producida por el palentino Kike Gómez, en la que una mujer viuda se traviste de su marido para sobrevivir en la Alemania nazi. La obra, que también ahonda en cuestiones como la identidad y la lucha de clases, recala el viernes, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal de Palencia.

