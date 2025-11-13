La actriz argentina Gabriela Flores (Rosario, 1964), afincada en España desde 1988 y que vive a caballo entre Barcelona y Madrid, se mete en la ... piel de Ella Gerike en 'Hombre por necesidad', una pieza unipersonal tragicómica firmada por el autor alemán Manfred Karge, dirigida por Eva Redondo y producida por el palentino Kike Gómez, en la que una mujer viuda se traviste de su marido para sobrevivir en la Alemania nazi. La obra, que también ahonda en cuestiones como la identidad y la lucha de clases, recala el viernes, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal de Palencia.

-Tras más de tres décadas residiendo en España ha perdido el acento argentino.

-Tengo más vida aquí en España que en mi Argentina natal y mi acento lo he ido perdiendo por las ganas de trabajar y hacer proyectos fuera de mi tierra. Me siento más de aquí que de allí y cuando he tenido que ir a Argentina para hacer una película me ha costado volver a hablar con acento argentino. Y es que en España apenas tengo contacto con argentinos. Además, al vivir entre Barcelona y Madrid he aprendido catalán y he trabajado mucho en catalán.

-A los 7 años comenzó a estudiar música; a los 15, interpretación; a los 18 se trasladó de Rosario a Buenos Aires para crecer como actriz y al año siguiente empezó su historia escénica.

-Así es. Yo me críe con mis abuelos, que me llevaban al teatro, a conciertos, a museos… y esa vinculación con el arte te marca de algún modo. Mi abuelo era un gran lector y en casa teníamos una gran biblioteca. Desde pequeña tuve mucha relación con la cultura y el deporte; incluso jugué muchos años al hockey. Todo ello me influyó para dedicarme a la interpretación.

-Se inició en el cine, pero el teatro fundamenta su carrera.

-En mis inicios en Buenos Aires empecé a hacer cine y participé en películas que, en aquel momento, fueron bastante importantes en el país. Después me llegó la posibilidad de trabajar en teatro con la obra 'Yepeto', junto a Darío Grandinetti y Ulises Dumont, iniciando una gira que me trajo hasta España, concretamente a Barcelona. Y aquí, poco a poco, he ido forjando mi carrera. Incluso monté mi propia compañía teatral, con la que generaba mis propios proyectos contando con otros profesionales catalanes… Y hasta aquí he llegado.

-La ficción también la tiene muy trabajada. ¿Qué ansía del séptimo arte y de las series televisivas?

-Mi carrera ha estado más proyectada en el teatro, pero también he participado en diferentes películas, cortos y series. Y uno siempre quiere lo que tiene menos, de ahí que me gustaría meter más la cabeza y experimentar en el medio audiovisual. Hoy por hoy, la producción española en películas y series es muy interesante.

Futuro profesional «Uno siempre quiere lo que tiene menos; me gustaría meter más la cabeza y experimentar en el medio audiovisual»

-'Hombre por necesidad' desembarca este viernes en el Teatro Principal de Palencia.

-Este texto lo estrenamos hace ya dos temporadas en el Teatro del Barrio de Madrid y hemos girado por distintos rincones de España. Incluso he hecho doblete en Madrid, compaginando 'Hombre por necesidad' en el Teatro del Barrio con 'Historia de una escalera' en el Teatro Español. Me hace muchísima ilusión trabajar, por primera vez, en Palencia. Me han dicho que el Teatro Principal es maravilloso, precioso, una bombonera. Además, el productor ejecutivo, Kike Gómez, es palentino.

-¿Qué le ha supuesto interpretar este texto a nivel profesional y personal?

-Este trabajo lo combino con otros proyectos y, francamente, me parece un texto fantástico. Toca el tema de la guerra y la supervivencia y, aunque sea una obra muy dura, yo digo que es una historia de aventuras. Mi personaje vive el ascenso de Hitler al poder y, tras quedarse viuda, tiene que hacerse pasar por su marido para poder subsistir. Siento esta obra como muy mía y muy reconocible con lo que sufren las mujeres durante las guerras, huyendo de ellas y haciéndose pasar por hombres para evitar ser violadas o subsistir. Creo que esta función tiene una audiencia absoluta y fue un reto para mí como actriz porque solo había hecho antes un monólogo, y de esto hace ya mucho tiempo, pero no era de esta profundidad. He trabajado mucho y con gente a la que admiro, pero tenía ganas de hacer un papel protagonista y demostrarme que podía estar sola en el escenario durante una hora y cuarto delante del público. Ha supuesto un paso más de mi carrera y estoy muy satisfecha. He recibido muchos elogios por parte de la crítica, de compañeros de profesión y del público, y eso te congratula porque hay mucho trabajo detrás para que resulte convincente y real. Me ha dado muchas satisfacciones. Estoy encantada de poder hacerlo, de poder seguir haciéndolo y de retomarlo en cualquier otro momento.

Primera vez en Palencia «Me hace muchísima ilusión, me han dicho que el Principal es maravilloso, precioso, una bombonera»

-¿Es de las actrices que se despoja fácilmente de sus personajes?

-Sí. Cuando se pasa por este tsunami interpretativo, con la adrenalina a tope, y finaliza la función, acabo agotada, pero no me quedo sufriendo. Vivo la aventura ,y luego, cojo distancia del personaje y disfruto del trabajo realizado; poder hacerlo forma parte de nuestro trabajo.

-¿A qué actores y actrices españoles admira?

-A Blanca Portillo, quien, además, me animó a embarcarme en este espectáculo y participó de la producción; a Aitana Sánchez-Gijón, Roberto Enríquez, Ana Wagener, Clara Segura... También admiro a Carmen Machi, Javier Gutiérrez, Francis Garrido... Eduard Fernández, con los que no he trabajado… Tengo muchos referentes. Me gusta mucho ir al teatro y ver cómo las actrices y actores se desarrollan y crecen.

-¿Tiene a la vista participar en algún proyecto?

-El próximo lunes día 17 comenzaré a representar en el Teatro Nacional de Cataluña el espectáculo 'María Magdalena', una coproducción con el KBS de Bruselas en la que intervendrán gente de diferentes nacionalidades y allí permaneceré hasta marzo de 2026. Después, regresaré a Madrid a ver qué me depara la vida porque aún no hay nada cerrado.