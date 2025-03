El teatro mantiene sus constantes vitales en Palencia

J. Olano Palencia Lunes, 14 de septiembre 2020 | Actualizado 15/09/2020 00:37h. Comenta Compartir

Un día muy especial para la escena, para la cultura y para Palencia. El teatro Principal vuelve a levantar el telón. «Con el cierre de todos los teatros entendimos que nuestra misión era sacarlos adelante con el mayor entusiasmo y la mayor ilusión que teníamos dentro y así ha sido: el teatro ha vuelto y sigue vivo», señaló la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, en la puesta de largo del Principal, reabierto después de seis meses. «Sabemos que reinventarse es inevitable, y en el mundo de la covid, deseable. Pero el teatro requiere presencia para que mantenga las constantes vitales», añadió.

185 días han pasado desde ese 14 de marzo, cuando la pandemia impidió que Carmelo Gómez estrenara en Palencia su obra 'A vueltas con Lorca'. 185 días «en los que el equipo que me acompaña en esta aventura no ha parado de trabajar y ha puesto la mejor de sus sonrisas ante las dificultades y ante las adversidades ha arrimado el hombro. Un equipo que en absoluta compenetración ha hecho que este teatro reabra con la mejor programación, con una imagen impecable pero sobre todo garantizando la seguridad», subrayó la edil durante el discurso de la entrega de premios y apertura del festival y ratificó el alcalde de Palencia, Mario Simón. «Reabrimos y lo hacemos desde el mismo punto en el que lo dejamos con uno de los mejores actores españoles. Él da sentido a la cultura, al teatro. La esencia no ha cambiado», señalaron para presentar al leonés Carmelo Gómez en un trabajo dirigido por Emi Ekai que hila su voz con los versos de García Lorca y el piano de Mikhail Studyonov en un viaje por el mundo más personal del poeta.

Previamente a la interpretación y justo minutos antes de una fuerte tormenta, se descubrió ante el Principal una baldosa dedicada a las artes escénicas y la entrega de los premios correspondientes a la 40ª edición del Festival de Teatro Ciudad de Palencia. «Simplemente pretendemos rendir homenaje a las artes escénicas a través de un gesto simbólico con el que, además, se pretende que no se olviden ni el momento actual, ni la situación vivida en los últimos meses», recalcó la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Palencia.

Los Premios de Teatro de 2019 reconocieron las interpretaciones de Pablo Derqui y Carmen Gallardo en 'La danza de la venganza' y 'Rey Lear', respectivamente, así como la adaptación del clásico 'Entre bobos anda el juego', de Noviembre Teatro y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que se alzó con el Premio a la Mejor Dirección para Eduardo Vasco y a la Mejor Escenografía para Carolina González.

Fue el epílogo al acto celebrado por la mañana, cuando cuatro butacas del Teatro Principal de Palencia fueron bautizadas con el nombre de los premiados en la edición de 2019, los actores Pablo Derqui y Carmen Gallardo, el director Eduardo Vasco y la escenógrafa Carolina González.

La concejala de Cultura, Laura Lombraña, fue la encargada de colocar el nombre de los cuatro premiados de la pasada edición del Festival de Teatro Ciudad de Palencia para continuar con una iniciativa que abrió el año pasado precisamente Carmelo Gómez. Así, y con el propósito de que el recuerdo de los galardonados perdure, la concejala colocó en las butacas del teatro una placa dedicada a Pablo Derqui y Carmen Gallardo, por sus interpretaciones en 'La danza de la venganza' y 'Rey Lear', respectivamente, y a Eduardo Vasco y Carolina González, premiados con la Mejor Dirección y la Mejor Escenografía por 'Entre bobos anda el juego', de Noviembre Teatro y la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Laura Lombraña recordó también que el Ayuntamiento de Palencia ha elaborado «un exigente protocolo» de seguridad frente al covid para celebrar el festival que ha programado, entre el 14 y el 30 de septiembre, nueve propuestas, seis a concurso y tres en la sección paralela Off the Record.

Comedia, textos clásicos y dramaturgias contemporáneas convergen en una edición inspirada en el lema 'La vida es puro teatro' que, además, reúne en su programación varios premios Max en sus distintas categorías.