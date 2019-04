El taller de restauración rehabilita 40 obras de arte sacro de 23 municipios de Palencia El antes y el después de la restauración de la pintura sobre tabla de Cisneros, datada entre 1520 y 1540. / El Norte La Diputación de Palencia ha vuelto a ejercer de mecenas en esta quinta edición, para la que ha aportado 180.000 euros MARCO ALONSO Palencia Miércoles, 3 abril 2019, 20:29

'Tempus fugit irreparabile est'. Esta era la frase que pronunciaban los romanos para recordar que el tiempo corre y su paso es irreparable, pero en la actualidad hay muchas formas de reparar ese inexorable paso del tiempo. Cremas antiarrugas, tintes y cirugías hacen a las personas rejuvenecer, pero no solo hay 'truquitos' para canas, patas gallo u ojeras, también los hay para esculturas, pinturas y tapices, que logran volver a sus momentos de mayor esplendor gracias al trabajo minucioso de unos profesionales que en Palencia han encontrado su mecenas en la Diputación de Palencia, una institución que este año ha invertido 180.000 euros para subvencionar los trabajos del taller de restauración.

Cuarenta han sido las piezas que se han arreglado este año en un taller que se ha encontrado con problemas de toda índole en cada obra, tal y como apunta la coordinadora, Pilar Pablo Casas, que no solo ha tenido que pelear contra la acción de la carcoma en las esculturas o de los levantamientos de policromía en la pintura. «Las alteraciones más complicadas que nos hemos encontrado tienen al hombre como responsable», explica con pesar la coordinadora, que ha llegado a encontrarse hasta perdigonazos en una tabla de Autillo. Los actos vandálicos contra el arte, por fortuna, no son habituales en la provincia, aunque en ocasiones el daño llega por personas que quieren ayudar y no saben, como sucedió con el famoso Ecce Homo de Borja. «Las intervenciones de personas que no son profesionales nos han dado muchos problemas y también las restauraciones antiguas que tuvieron que ver con los cambios de gustos o de usos», añade Pilar Pablo Casas.

Los bienes que se han restaurado en este taller durante esta temporada son elegidos de mutuo acuerdo entre la Diputación y el Obispado –atendiendo a criterios de importancia, interés general, necesidades, estados de conservación y dispersión geográfica–. De esas 40 piezas de 23 municipios distintos que se han restaurado, seis son textiles, diez son pinturas y 18 son esculturas. Mientras, también se ha actuado en tres sagrarios y en cuatro elementos de retablo para rehabilitar un número de piezas similar al de la última edición del taller.

Esta iniciativa se fraguó en 2014, como actuación pionera en la comunidad autónoma. Desde aquellas primeras intervenciones se han recuperado más de 150 obras escultóricas, pictóricas y textiles procedentes de cerca de un centenar de localidades, gran parte de las cuales se pudieron observar en las tres ediciones de la exposición Patrimonio Restaurado y en la pasada edición de la exposición Edades del Hombre de Aguilar de Campoo. La muestra de este año tendrá lugar en el Centro Cultural Provincial en un mes de junio en el que las obras restauradas este año se expondrán antes de regresar a sus respectivos lugares de origen.

Las relaciones entre el Obispado y la Diputación no solo se circunscriben al marco del taller de restauración. Ambas instituciones mantienen un convenio de colaboración para la reparación y conservación de iglesias y ermitas de la provincia, que se renueva anualmente y que este año prevé el destino de 244.800 euros, para obras en catorce templos gracias a la aportación del 50% cada parte.

Poner en valor el patrimonio de la provincia es una de los objetivos que se ha marcado la Diputación, que ha convertido el turismo cultural en la piedra angular de su estrategia para atraer visitantes a la provincia. «Seguimos apostando por lo nuestro», sentenció ayer la presidenta de la Diputación para remarcar que el ingente patrimonio palentino sigue formando parte de un plan en el que la meta final es aumentar el número de visitantes de una provincia que ve el turismo como una fuente de riqueza con un enorme potencial.