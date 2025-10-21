El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Armus salta a canasta ante la defensa de Cone, este pasado viernes ante el Hestia Menorca. Lucía Burón Cabrero

El Súper Agropal Palencia inicia su camino copero

Los de Natxo Lezkano visitan este martes al Fibwi Palma para disputar los dieciseisavos de final de una renovada Copa España

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 21 de octubre 2025, 15:31

Comenta

El Súper Agropal Palencia cambia el chip esta semana para iniciar su camino este curso en la Copa España. Los de Natxo Lezkano visitan este ... martes la pista del Fibwi Palma en una eliminatoria a partido único correspondiente a los dieciseisavos de final, de una competición que celebra su segunda edición con importantes novedades. La cita servirá como debut copero para ambos conjuntos y como oportunidad para los palentinos de prolongar su buena dinámica en este arranque de temporada, donde han firmado un 4-0 hasta el momento en Primera FEB con muy buenas sensaciones.

