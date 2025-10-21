El Súper Agropal Palencia inicia su camino copero
Los de Natxo Lezkano visitan este martes al Fibwi Palma para disputar los dieciseisavos de final de una renovada Copa España
Palencia
Martes, 21 de octubre 2025, 15:31
El Súper Agropal Palencia cambia el chip esta semana para iniciar su camino este curso en la Copa España. Los de Natxo Lezkano visitan este ... martes la pista del Fibwi Palma en una eliminatoria a partido único correspondiente a los dieciseisavos de final, de una competición que celebra su segunda edición con importantes novedades. La cita servirá como debut copero para ambos conjuntos y como oportunidad para los palentinos de prolongar su buena dinámica en este arranque de temporada, donde han firmado un 4-0 hasta el momento en Primera FEB con muy buenas sensaciones.
La Copa España incorpora este año un doble aliciente, además de cambiar sus fechas y abandonar la pretemporada, la competición cuenta con premio deportivo y económico. El campeón se embolsará 50.000 euros y asegurará el segundo puesto en la clasificación de la Liga regular en caso de clasificarse para los 'play-off', disponiendo así del factor pista favorable en esa fase de ascenso. Un cambio de chip que el Súper Agropal enfrenta con normalidad. «Afrontamos la Copa como si fuese un partido más de Liga. No hemos hecho un paréntesis, ni hemos dicho que sea un torneo especial. De momento, al estar empezando la competición, creo que el hecho de jugar nos viene bien», señaló ayer Natxo Lezkano.
El Súper Agropal Palencia apenas ha dispuesto de tiempo para preparar su visita a Palma tras su triunfo el pasado viernes ante el Hestia Menorca, misma situación también para Fibwi Palma. Un partido que servirá para seguir sumando ritmo de competición y corregir errores. «No hay demasiado tiempo para preparar el partido, pero Palma tampoco ha tenido tiempo al jugar el domingo. Disputan el choque en casa y eso les da cierto margen, pero en ese sentido estamos en igualdad de condiciones. El equipo está bien, con ganas y enfocados en lo que tenemos por delante», argumentó.
El conjunto palmesano es, hasta el momento, una de las revelaciones de Primera FEB. Los de Pablo Cano han arrancado el curso con un balance de 2-2, siendo un recién ascendido, que además han competido hasta el final en sus dos derrotas hasta el momento. «Es un equipo que tiene las cosas muy claras. No tienen una rotación muy grande, mucha confianza en pocos jugadores y con los roles muy claros. Saben a lo que juegan y tienen muchas variantes en ataque y defensa. Están ahora en un buen momento y probablemente el partido ante el Zamora les haya dado esa dosis de confianza. Un rival peligroso como son todos y, sobre todo, cuando juegas fuera de casa», analizó Natxo Lezkano.
El Súper Agropal afronta una semana intensa de desplazamientos con este primer partido en Palma de Copa y el domingo de Liga en la pista del Melilla. El equipo está completamente centrado en este primer encuentro y Lezkano no cambiará el plan de partido, ni dosificará esfuerzos con vistas al domingo. En cuanto al plan del encuentro, el técnico de Portugalete tiene claro que el ritmo de juego será un factor indispensable a la hora de enfrentarse al Fibwi Palma y conseguir el pase a octavos. «Tenemos que jugar a nuestro ritmo, para este partido en concreto, todavía más. Ellos juegan con una rotación más corta y un estilo de juego diferente al nuestro. Creo que imponer el ritmo de juego va a ser clave. No pensamos en el partido contra el Melilla, cuando terminemos este ya pensaremos en el siguiente», concluyó Natxo Lezkano.
«Chema se lesionó en el último partido y no sabemos cuánto va a estar fuera»
El conjunto palentino afronta su debut en Copa España con la baja de Chema González. El pívot maño sufrió una lesión en su rodilla el pasado viernes y el tiempo de recuperación todavía no está confirmado. «No sabemos cuánto va a estar fuera. Va a depender de su evolución y necesitamos realizar más pruebas para conocer el alcance de la lesión», admitió el lunes Nacho Lezkano. La ausencia de Chema González obligará al técnico vasco a reestructurar sus rotaciones al disponer de un efectivo menos durante los próximos partidos. «Nosotros solemos ir a muchas rotaciones y, en cuanto se cae un jugador, es una baja importante. Creo que tenemos muchos jugadores polivalentes y no deberíamos resentirnos demasiado con ninguna baja en concreto», explica.
