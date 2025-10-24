J. J. Vaquero | Humorista«'Sujétame el cubata' no es una 'peli' en la que haya mucho alcohol ni sea muy salvaje»
El cómico vallisoletano comparte en un encuentro con el público en los Multicines Avenida anécdotas del rodaje de su primera película
Palencia
Viernes, 24 de octubre 2025, 06:57
El humorista vallisoletano J. J. Vaquero ha visitado este jueves los Multicines Avenida de Palencia en un encuentro con el público para charlar sobre su ... primera película, 'Sujétame el cubata', que se encuentra actualmente en cartelera. En un ambiente cercano y divertido, J. J. Vaquero ha compartido anécdotas del rodaje y de la historia real que inspiró la cinta, que tiene mucho de autobiográfica y de homenaje a los años en los que regentó un bar de monólogos en Valladolid.
El cómico relató cómo surgió la idea de llevar al cine aquella experiencia. Contó que el bar, abierto durante 16 años, fue un punto de encuentro para muchos humoristas, aunque reconoció entre risas que el negocio «nunca dio dinero». A partir de esas vivencias, decidió convertir esa mezcla de risas, amistades y desastres económicos en una película llena de humor.
Además, también compartió en Palencia varias anécdotas del rodaje, como la dificultad de grabar algunas escenas improvisadas o la naturalidad con la que los actores aportaron ideas al guion.
«Gracias por venir a ver esta película y por dejarla una semana más en cartelera. No estoy tan acostumbrado a que duren las cosas… Este año empecé un programa el lunes y me lo quitaron el martes. Estoy súper contento de que estéis aquí, es la primera vez que vengo al cine porque siempre vengo al Omy. 'Sujétame el cubata' no es una 'peli' en la que haya mucho alcohol ni sea muy salvaje. Tuvimos un bar en Valladolid durante 16 años donde se hacían muchos monólogos y donde pasó de todo. Era muy peculiar porque se juntaban los 'celebrities' más famosos de la televisión con la gente más fiestera de mi barrio, Las Delicias», explicó.
«Yo hago de mí mismo y la mayoría de los cómicos hacen de sí mismos. Mi plan sin fisuras fue mantener el bar para seguir perdiendo dinero. Mi hija también es mi hija real y tuve que decidir cuál de las dos que tengo salía en la película, finalmente fue mi hija Luna. El tío que entrega las pizzas es mi mecánico, todo es bastante casero», agregó.
J. J. Vaquero aprovechó para agradecer la participación de los compañeros de profesión que salen en el filme, entre ellos Patricia Conde, Goyo Jiménez, Luis Piedrahita o Álex Clavero.
