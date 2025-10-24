El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

J. J. Vaquero saluda al público que acudió a los Multicines Avenida.

J. J. Vaquero saluda al público que acudió a los Multicines Avenida. Adolfo Fernández

J. J. Vaquero | Humorista

«'Sujétame el cubata' no es una 'peli' en la que haya mucho alcohol ni sea muy salvaje»

El cómico vallisoletano comparte en un encuentro con el público en los Multicines Avenida anécdotas del rodaje de su primera película

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:57

Comenta

El humorista vallisoletano J. J. Vaquero ha visitado este jueves los Multicines Avenida de Palencia en un encuentro con el público para charlar sobre su ... primera película, 'Sujétame el cubata', que se encuentra actualmente en cartelera. En un ambiente cercano y divertido, J. J. Vaquero ha compartido anécdotas del rodaje y de la historia real que inspiró la cinta, que tiene mucho de autobiográfica y de homenaje a los años en los que regentó un bar de monólogos en Valladolid.

