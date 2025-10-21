Sufrido pase del Súper Agropal a octavos de la Copa España

El Súper Agropal debutó este martes con triunfo, y muy sufrido, en la Copa España ante el Fibwi Palma. El conjunto morado selló su pase ... a octavos de final tras un encuentro de máxima igualdad que se decidió en la recta final. Los de Alberto Padilla estuvieron muy espesos y tuvieron muchos problemas con el rebote, aunque una serie de capturas ofensivas en los últimos segundos les permitió asegurar la victoria en Son Moix. Los mejores del conjunto morado fueron Oroz y Ugochukwu. La peor noticia, la lesión de Vrankic.

Fibwi Mallorca Capalbo (10), Bracey (16), Menuge (11), Spencer (2) y Smith (-). También jugaron Siquier (2), Martínez (-), Vázquez (23), Aramburu (3) y Bombino (11). 78 - 79 Súper Agropal Palencia Jakovics (11), Borg (12), Kamba (4), Álvaro Muñoz (11) y Armus (6). También jugaron Wintering (3), Oroz (11), Kunkel (3), Manu Rodríguez (7), Vrankic (-) y Ugochukwu (11). Parciales: 18-20, 22-23, 19-20 y 19-16.

Árbitros: Baena, Presseguer y Hurtado.

Incidencias: Encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa España disputado en Son Moix.

El encuentro arrancó con diez minutos de retraso respecto a la hora prevista en Son Moix. El Súper Agropal comenzó entonado su debut en la Copa España con un parcial de salida de 0-6 en los primeros compases y muy buenas sensaciones. La respuesta local llegó de la mano de Bracey, con cinco puntos consecutivos con los que neutralizar ese primer parcial de los palentinos.

Un triple de Borg y una canasta de media distancia de Wintering ponían de nuevo tierra de por medio (6-11). La peor noticia para el Súper Agropal Palencia llegó con la lesión de Vrankic. Sufrió una mala caída y tuvo que ser sustituido para ver el resto del encuentro desde el banquillo con hielo en su tobillo derecho. La reacción del Fibwi Palma le permitió equilibrar la balanza en los últimos minutos del cuarto (18-20).

El Fibwi Palma inició el segundo cuarto con dos triples consecutivos de Menuge, provocando el tiempo muerto de Alberto Padilla. Otro triple de Vázquez marcaba la máxima del encuentro para los locales (27-20). El Súper Agropal Palencia estuvo muy atascado en ataque durante todo el cuarto, aunque logró sobrevivir tras encontrar algo de acierto exterior con Álvaro Muñoz y Manu Rodríguez (31-31). El último minuto previo al descanso fue clave para el Súper Agropal. Un triple de Jakovics y una acción de tres tiros forzada por Muñoz sobre la bocina, con técnica a Pablo Cano, permitía a los palentinos marcharse tres arriba al descanso (40-43).

El Fibwi Palma regresó más entonado del descanso. Dos triples seguidos de los locales para colocarse por delante en el marcador. La respuesta palentina llegó con otro triple de Oroz y un mate de Ugochukwu, previo a otro parón de unos diez minutos por problemas entre la mesa y el marcador. Los problemas en la línea de personal de los locales permitieron a los de Padilla disponer de una pequeña renta (50-56). Spencer y un triple de Vázquez mantenían vivo al Fibwi Palma. El último intercambio de canastas fue favorable al Súper Agropal, con una canasta de Manu y otra de Armus para llegar al último cuarto con cuatro puntos de renta (59-64).

Los últimos diez minutos de partido arrancaron con el Fibwi nuevamente más acertado. Bombino y Vázquez colocaban por delante a los locales, antes de la réplica de Jakovics desde el triple. Otro triple tras bloqueo directo de Capalbo obligaba a Padilla a parar el crono (71-68).

Álvaro Muñoz y Borg empataron el partido desde la personal, aunque dos acciones de acierto de Vázquez consecutivas ponían contra las cuerdas al Súper Agropal de cara a la recta final (76-72). Borg, sobre la bocina, y un triple de Kamba daban vida a los palentinos, que se situaban uno arriba con una gran canasta de Armus.

Pablo Cano paró el encuentro a falta de 1:43 para el final en busca de una reacción, aunque ninguno de los dos equipos volvería a anotar en ese tiempo. Los rebotes ofensivos de Oroz y Muñoz le valieron al conjunto morado para certificar su pase a octavos.