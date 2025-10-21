El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alberto Padilla da instrucciones a los jugadores durante un tiempo muerto ante el Fibwi Mallorca. Facttoría 9

Sufrido pase del Súper Agropal a octavos de la Copa España

El conjunto palentino supera al Fibwi Mallorca en un encuentro muy igualado que se decidió en la recta final con varios rebotes ofensivos claves

Adrián García González

Martes, 21 de octubre 2025, 23:26

Comenta

El Súper Agropal debutó este martes con triunfo, y muy sufrido, en la Copa España ante el Fibwi Palma. El conjunto morado selló su pase ... a octavos de final tras un encuentro de máxima igualdad que se decidió en la recta final. Los de Alberto Padilla estuvieron muy espesos y tuvieron muchos problemas con el rebote, aunque una serie de capturas ofensivas en los últimos segundos les permitió asegurar la victoria en Son Moix. Los mejores del conjunto morado fueron Oroz y Ugochukwu. La peor noticia, la lesión de Vrankic.

