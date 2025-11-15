El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La suerte sonríe a Villada con el millón de euros del Euromillón

El bar Norte, también despacho de loterías, ha sido el encargado de sellar el boleto ganador del premio

J. Olano

J. Olano

Palencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

Euromillones es uno de los sorteos más esperados por los jugadores de Loterías y Apuestas del Estado. Se celebra todos los martes y viernes por ... toda Europa y aquellos que prueban suerte sueñan con llevarse un premio millonario que les cambie la vida para siempre. En el Euromillones de anoche, el boleto acertante de El Millón fue validado en el Despacho Receptor número 59.030 de Villada, situado en Plaza Mayor, 6, un establecimiento en manos de de la familia García Guerra que ya ha dado premios importantes en anteriores ocasiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  2. 2

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  3. 3 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  4. 4 Oreja, empanadillas de carrilleras y unas patatas especiales en un clásico bar del Pinar de Antequera
  5. 5 Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor
  6. 6 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  7. 7 Dos guardias civiles se lanzan al Canal en Rioseco y salvan a un anciano de ahogarse
  8. 8 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  9. 9

    El incendio de San Rafael deja cuatro heridos y obliga a desalojar a un centenar de vecinos
  10. 10

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La suerte sonríe a Villada con el millón de euros del Euromillón

La suerte sonríe a Villada con el millón de euros del Euromillón