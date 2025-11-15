La suerte sonríe a Villada con el millón de euros del Euromillón

Euromillones es uno de los sorteos más esperados por los jugadores de Loterías y Apuestas del Estado. Se celebra todos los martes y viernes por ... toda Europa y aquellos que prueban suerte sueñan con llevarse un premio millonario que les cambie la vida para siempre. En el Euromillones de anoche, el boleto acertante de El Millón fue validado en el Despacho Receptor número 59.030 de Villada, situado en Plaza Mayor, 6, un establecimiento en manos de de la familia García Guerra que ya ha dado premios importantes en anteriores ocasiones.

Además, en el sorteo de anoche hubo tres acertantes de segunda categoría que se embolsaron 294.047,91 euros cada uno. No hubo boletos acertantes de primera categoría (5 aciertos + 2 estrellas), por lo que se incrementa el bote que se pondrá en juego en el próximo sorteo.

Para otros premios de similares características, del millón del Euromillón, hay que retroceder en Palencia a diciembre de 2019, con un boleto ganador en el despacho receptor de la plaza del Lino, número 8, el Bar Central de Saldaña, que regentaba Lucio Fernández.

En ese mismo año, el 2019, Palencia resultó agraciada en otros dos sorteos de Euromillones con el premio del millón de euros. Y lo hizo por partida doble en el mes de junio de 2019, el martes 18 y el martes 11. Palencia fue el destino o diana del azar del boleto premiado con El Millón en el despacho receptor número 59.395 de Palencia, situado en la calle Virgen del Brezo, 1, en la cervecería El Cristo, y una semana antes, en el despacho receptor de la avenida de Asturias, número 10 (Ana Mari Regalos).