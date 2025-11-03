El soriano Víctor Chicote se proclama en Palencia mejor barista de Castilla y León

El aroma a café recién hecho ha impregnado durante la mañana del lunes el Aula del Café del EFIDES, donde nueve baristas de toda Castilla ... y León han convertido la pasión por esta bebida en arte, técnica y emoción. Palencia ha sido el escenario del I Campeonato Barista de Castilla y León 'Palencia Ciudad del Café', un certamen que ha coronado al soriano Víctor Chicote, de Enjoy Coffee, como mejor barista de la comunidad tras imponerse en una reñida final que ha reunido a los mejores especialistas del territorio.

El campeón conquistó al jurado por su dominio del arte latte, la textura y consistencia de la crema en su capuchino y el equilibrio entre notas ácidas y amargas en su espresso. Chicote recibió el Cristo del Otero, emblema de la capital palentina, junto a un trofeo, un premio de 600 euros y diversos obsequios de las firmas patrocinadoras. Todo ello a lo largo de una mañana donde varias docenas de asistentes pudieron disfrutar en primera persona de las preparaciones de las diferentes elaboraciones de los mejores baristas de Castilla y León.

El segundo puesto fue para Juan Pablo Gallego, de la cafetería La Dulce Parada 25 (Ávila), por «una presentación elegante y una cuidada expresión aromática en sus cafés». El podio lo completó el palentino David Barcenilla, de Saque Cocina Casual Food, que deslumbró por la consistencia de sus elaboraciones y el equilibrio de sabores en taza. Barcenilla, tercer mejor barista de Castilla y León, recibió 150 euros y un diploma acreditativo, un reconocimiento que sitúa a Palencia entre las provincias con mayor talento en este ámbito.

Los participantes, seleccionados tras una fase previa con más de una veintena de aspirantes, elaboraron cinco espressos y un cappuccino latte art ante un jurado de expertos que evaluó cada detalle: limpieza, técnica, equilibrio de sabores y creatividad. La final contó finalmente con nueve participantes, después de una baja de última hora. Cada uno de ellos, procedente de una provincia de Castilla y León, por lo que cada una de ellas contó con representación en este primer campeonato regional.

Entre los jueces se encontraban Juan Céspedes, bicampeón mundial de cata; Gema Bravo, experta en análisis sensorial; Jaime Antolín, presidente de la Asociación de Hostelería de Palencia; Judith Castro, concejala de Impulso Económico del Ayuntamiento de Palencia; Asunción Alonso, doctora en Ciencias Químicas y responsable del Área de Cata en I+D+i del CETECE; y Beatriz Álvarez, periodista palentina.

La directora de empresas del Cetece y responsable de la organización, Ana Rosa García Benito, destacó que este campeonato «supone un paso más para consolidar a Palencia como referente nacional del café». «El objetivo es promover la cultura cafetera, poner en valor el talento barista y dar a conocer que dos de las tres fábricas de café soluble que existen en España están en Palencia, lo que la convierte en una auténtica Ciudad del Café», subrayó.

Más allá de la competición, el evento ha servido para reforzar la identidad de Palencia como epicentro cafetero. Remarcando el dato de que dos de las cinco fábricas que hay en toda Europa de café soluble están ubicadas en la provincia palentina. La primera edición del Campeonato Barista de Castilla y León 'Palencia Ciudad del Café' ha dejado el listón alto y el compromiso de seguir fomentando el talento y el amor por una de las bebidas más universales.