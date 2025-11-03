El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los ganadores del campeonato, con la concejala de Impulso Económico, la alcaldesa y el director del Cetece.

Los ganadores del campeonato, con la concejala de Impulso Económico, la alcaldesa y el director del Cetece.

El soriano Víctor Chicote se proclama en Palencia mejor barista de Castilla y León

El palentino David Barcenilla, de Saque Cocina Casual Food, logra el tercer puesto en un certamen que consolida a Palencia como referente cafetero a nivel nacional

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:03

El aroma a café recién hecho ha impregnado durante la mañana del lunes el Aula del Café del EFIDES, donde nueve baristas de toda Castilla ... y León han convertido la pasión por esta bebida en arte, técnica y emoción. Palencia ha sido el escenario del I Campeonato Barista de Castilla y León 'Palencia Ciudad del Café', un certamen que ha coronado al soriano Víctor Chicote, de Enjoy Coffee, como mejor barista de la comunidad tras imponerse en una reñida final que ha reunido a los mejores especialistas del territorio.

