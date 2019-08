Solo dos personas donaron sus órganos en el primer semestre en Palencia, y una fue ineficaz El descenso de accidentes ha cambiado la edad media del donante, que supera los 60 años ÁLVARO MUÑOZ Palencia Lunes, 12 agosto 2019, 15:14

No hay una estadística fiable que afirme o desmienta si se camina por el buen camino en número de donantes eficaces de órganos en Palencia, porque esa cifra depende de muchos elementos externos, como los accidentes de tráfico. No existe un patrón determinado para analizar si en el futuro habrá más donantes reales, pero sea como fuere, Palencia registró en el primer semestre de 2019 un donante de órganos eficaz, que sirvió para salvar la vida de otra persona.

Ese dato es el mismo que arrojaba junio de 2018, año en el que se alcanzaron los siete donantes eficaces, cuyos órganos se implantaron en otro cuerpo de forma satisfactoria. Y es que hay condicionantes que pueden tirar al traste un donante potencial, como sucedió en el Complejo Asistencial de Palencia en el primer trimestre, que finalmente no fue eficaz, dejando la cifra en un solo donante en los primeros seis meses del año. «Hemos ingresado varios pacientes como posibles donantes, pero han evolucionado muy pocos hacia la muerte encefálica, condición 'sine qua non' para donar en Palencia. Hay dos formas de fallecer. Una es con parada circulatoria y otra por encefálica. En Palencia se puede hacer la extracción por muerte encefálica y en ese caso hemos tenido dos donantes potenciales, pero solo uno ha sido eficaz», apunta el coordinador de donaciones de órganos en el Hospital Río Carrión, Antonio Álvarez.

La concienciación en la sociedad ha crecido en los últimos años, pero eso no es sinónimo del aumento de personas donantes en la provincia, ya que lo que se necesita, en muchos casos, es un accidente que pueda acabar con la vida de otra persona. «Hay más ciudadanos sensibilizados con esta causa, además se ha aumentado la concienciación entre los médicos de Urgencias y de las plantas hospitalarias. Si estas personas detectan una posible defunción, se traslada a ese paciente a la UVI para que no fallezca en Urgencias o en planta. De esta forma, hay más papeletas para que el donante de órganos, si su evolución sigue siendo desfavorable, sea eficaz en el receptor», analiza Antonio Álvarez.

Una vez que el paciente ha fallecido entra el papel de la familia en la toma de decisiones, que se conjuga con la labor de los médicos para explicar la posible donación en un momento duro para los seres queridos del fallecido. «En todos los casos hablamos con la familia, aunque el donante haya mostrado en vida su predisposición de serlo. Casi nadie nos planteamos si somos donantes de órganos en vida. Todo el mundo hace el testamento de bienes, pero no el vital. Nadie piensa qué hacer con nuestro cuerpo una vez fallecidos. Hay un porcentaje de personas muy bajo que toman esa decisión en vida. Casi siempre nos toca hacer la entrevista con la familia para informar de los pasos a seguir, además de pedir la autorización. En todos las situaciones informamos a la familia. Es una situación complicada y ardua porque estamos pidiendo los órganos en el momento que se le comunica que ha fallecido. Es una papeleta complicada», lamenta el coordinador de donaciones en Palencia.

Lo que ha experimentado un gran cambio en la última década es el perfil de donante de órganos. Los avances y la disminución de los accidentes de tráfico han cambiado la edad media de las personas que donaban gracias a las campañas que divulgó la Dirección General de Tráfico. «El 'Si bebes no conduzcas' o 'Ponte el casco' tuvo su efecto. Ahora ha cambiado y los accidentes de tráfico de gente joven han disminuido. Por desgracia se sigue matando gente en la carretera, pero la tasa de accidentes de tráfico ha bajado», afirma Álvarez, que asegura que esa situación eleva la media por encima de los 60 años. «Ahora los donantes son más mayores. Hemos pasado de tener un donante sano a un donante no tan sano. Los donantes que tenemos en Castilla y León y en Palencia son personas mayores que cada uno tiene sus enfermedades, como hipertensión, colesterol, diabetes... No es óptimo, pero a nivel de funcionamiento están haciendo su papel. Aunque parezca una aberración que se extraigan los órganos de una persona tan mayor, cuando estudias la longevidad de ese órgano trasplantado te das cuenta de que un hígado de 85 años puede durar en el receptor diez años. Una persona que tenía garantizada su muerte en uno o dos años, le haces ganar diez años de vida y la posibilidad de retrasplantarse en un futuro. Seguramente no sea el órgano óptimo, pero entre morirte o ganar diez años, la cosa está clara. Ese es el perfil del donante y cumple la función de ir sacando de la lista de espera a los pacientes», analiza Álvarez, que se adapta a lo que ofrece la sociedad en estos momentos. «Es la fuente de órganos es con la que contamos actualmente. No fallecen tantas personas jóvenes y nuestro perfil es mayor. Precisamente coincide con la población que existe en la provincia. La edad media del donante está por encima de los 60 años, pero hay donantes mucho más mayores. Esto sucede en Palencia y en Castilla y León, aunque en España la diferencia es ligeramente inferior. Se mueve por baremos similares», concluyó.