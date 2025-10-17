Sólo el 23,5% de quienes sufren un paro cardíaco son atendidos en los primeros 8 minutos El Colegio de Enfermería de Palencia difunde las técnicas en una jornada en la calle e insiste en la importancia de saber actuar en estas situaciones

El Norte Palencia Viernes, 17 de octubre 2025, 17:49 Comenta Compartir

La incidencia media de una parada cardíaca es de 24,8 casos por cada 100.000 habitantes en España, frente a los 55,7 casos de la media europea. Sin embargo, la supervivencia española ante paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias se sitúa en un 10,8%, solo algo más de 3 puntos por encima del promedio del continente (7,5%), y por encima de países como Francia (5%), Reino Unido (7,3%), Alemania (5,7%) e Italia (6,6%).

En cuanto al perfil de estos pacientes en el conjunto de Europa, corresponde principalmente a hombres con una edad media de 65,4 años y mujeres con una media de 70,1 años, un patrón que se repite de forma consistente en la mayoría de los países analizados, incluyendo España.

Estos son algunos de los principales resultados y conclusiones del informe EuReCa 'Registro europeo de parada cardíaca extrahospitalaria: influencia de los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia en la supervivencia final', elaborado por el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar con la colaboración de Fundación Mapfre.

El Colegio de Enfermería de Palencia ha salido este viernes a la calle y en una carpa en la Plaza Mayor ha impartido varios talleres divulgativos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para los alumnos de los colegios convocados y para el público en general.

Otra de las principales conclusiones del análisis es que, en caso de parada cardíaca, los primeros auxilios deben practicarse con la mayor rapidez posible. De hecho, el tiempo medio de respuesta global en Europa fue de 12,1 minutos y solo un 25% fueron atendidos en menos de 7 minutos. En España, el tiempo medio de respuesta es de 11 minutos, y únicamente el 23,5% de las personas que sufren una parada cardíaca son atendidas durante los primeros 8 minutos. Según los expertos, cuando el tiempo de respuesta excede los 15 minutos, las posibilidades de supervivencia se reducen a la mitad, lo que sitúa a ambos mercados en el umbral adecuado.

Temas

salud

Palencia