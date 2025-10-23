Los sindicatos alertan de los problemas de Benteler por la falta de trabajo de Renault La planta, ubicada en Venta de Baños, acusa una reducción progresiva de carga laboral, y los empleados han sido sometidos a varios ERTEs

Los sindicatos muestran su preocupación por la situación de la planta de Benteler en Venta de Baños, que acusa una reducción progresiva de trabajo, y que tiene 85 empleados.

La sección sindical de UGT FICA en Benteler, junto a representantes de UGT Castilla y León, ha mantenido este miércoles una reunión con el director general de Trabajo de la Junta de Castilla y León, José Manuel Barrios, para abordar la situación dado que los trabajadores ven peligrar sus empleos ante la falta de inversión y de un plan estratégico por parte de la multinacional alemana, dedicada a la soldadura de componentes para la automoción.

La empresa, que lleva 20 años operando con Renault como cliente principal y abasteciendo a marcas como Ford, Jaguar, Land Rover, Opel o Citroën, enfrenta una disminución de la carga de trabajo. Según UGT, Benteler centró su estrategia en un único proveedor, rechazando diversificar su producción y desoyendo las ayudas ofrecidas por instituciones públicas, algo que sí ha aceptado en otras plantas del grupo. Para UGT FICA, «esta falta de compromiso, sumada a la disminución de ventas y la finalización de proyectos sin recambios, ha mermado la plantilla y generado incertidumbre entre las familias de los trabajadores».

En el encuentro, los representantes sindicales exigieron a la compañía una apuesta decidida por mantener la actividad en Venta de Baños, destacando la responsabilidad social de Benteler con una comarca ya castigada por la despoblación y la pérdida de tejido industrial.

Por su parte, el director general de Trabajo se ha comprometido a trasladar el problema a la Consejería de Industria para buscar soluciones que garanticen la continuidad de la planta. UGT FICA insiste en la necesidad de que Benteler invierta en nuevos proyectos y aproveche las ayudas públicas para preservar los empleos y el futuro industrial de Venta de Baños.

En similares términos se manifestaba en Palencia en los últimos días la sección sindical de CC OO en Benteler, con mayoría en el comité de empresa, por la nula carga de trabajo procedente de Renault. La empresa alemana teme por su futuro si no fabrica algún componente para los futuros modelos de Renault, según afirma CC OO tras una reunión con la dirección de la compañía.

Ambas empresas rompieron su relación hace casi diez años por un problema en una de sus plantas de Francia «y desde entonces Renault no ha permitido a Benteler ofertar para fabricar algún producto para ellos», señala CC OO.

Benteler, que abrió la planta en Venta de Baños en 2005 para fabricar componentes para Renault, ha llegado a contar con 150 trabajadores, pero tiene actualmente 85 personas en plantilla y solamente fabrica un producto para la marca francesa de la factoría ubicada en Valladolid.

CC OO recuerda que en Benteler llevan desde 2019 negociando un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) tras otro. El pasado año Benteler se vio obligada a romper el contrato con la empresa auxiliar SIFU, que se encargaba de la logística de la planta, y se produjeron cambios sustanciales en algunas categorías profesionales en la plantilla para adaptarse a la bajada de ventas.

Los representantes sindicales piden que Renault vuelva a apostar por ellos y les deje optar a fabricar algún producto, ya que se consideran unos de los proveedores más fiables dentro del sector y que nunca han fallado a la marca del rombo.