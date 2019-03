Silvia Clemente se reúne en Palencia con afiliados de Ciudadanos en «un acto interno del partido» Silvia Clemente, con Urbano Revilla. / Antonio Quintero El coordinador provincial de la formación naranja, Urbano Revilla, acompañó a la candidata en las primarias a la presidencia de la Junta EL NORTE Palencia Domingo, 3 marzo 2019, 23:59

La candidata en las primarias de Ciudadanos a la presidencia de la Junta Silvia Clemente prosiguió su recorrido por Castilla y León recalando ayer en Palencia para reunirse con afiliados en lo que dirigentes de la formación naranja calificaron como «un acto interno del partido». Acompañada por el coordinador provincial de Ciudadanos, Urbano Revilla, y por el secretario de Organización del grupo parlamentario en las Cortes, Miguel Ángel González, le esperaban en la cafetería del Parque del Salón el diputado provincial por la formación, Juan Cruz Vidal; los concejales en el Ayuntamiento de Palencia Mario Simón y Juan José Lerones, y algunos afiliados que integraron la lista de candidatos al Congreso en 2015, como Elena León o César Gutiérrez. También estuvo en el acto la alcaldesa de Cervera de Pisuerga, Kika de la Peña.

La candidata insistió en su deseo de no hacer declaraciones a los medios de comunicación, a la vez que pidió que no se le tomaran fotos durante el encuentro con los miembros del partido, a los que quiso transmitirles su «ilusión y experiencia como pilares para liderar el proyecto». El acto no contó tampoco con una convocatoria pública por parte del partido.

Por su parte, el portavoz nacional de Sanidad de Ciudadanos y actualmente en la carrera de primarias para encabezar la lista de su partido a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, continúa con su campaña para dar a conocer los argumentos de su candidatura. Hoy lunes visitará Cervera de Pisuerga, con una reunión en el bar Sevillano a las 11:30 horas, un encuentro que ha sido difundido como parte de la agenda de Igea, uno de los cuatro candidatos que compiten en primarias.