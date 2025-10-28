El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fito Robles, a la derecha, con el resto de la banda, este martes en Hornillos de Cerrato.

Siloé elige Hornillos de Cerrato para grabar su nuevo videoclip

La banda vallisoletana rueda en las Minas de Yeso su tema 'Si te pones de mi parte', que saldrá a la luz en noviembre

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 28 de octubre 2025, 14:34

Habrá que esperar a noviembre para ver el resultado final, pero el primer paso se ha dado este martes en Hornillos de Cerrato. La banda ... vallisoletana Siloé ha elegido la provincia de Palencia para rodar el que será su próximo videoclip, correspondiente al tema 'Si te pones de mi parte' y que formará parte de su próximo y esperado álbum. Así que hasta la localidad cerrateña, de unos 200 habitantes, se han trasladado Fito, Xavi y Jaco para desempolvar sus guitarras y sacarlas a relucir en un enclave único de la zona, las Minas de Yeso.

