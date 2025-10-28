Siloé elige Hornillos de Cerrato para grabar su nuevo videoclip

Habrá que esperar a noviembre para ver el resultado final, pero el primer paso se ha dado este martes en Hornillos de Cerrato. La banda ... vallisoletana Siloé ha elegido la provincia de Palencia para rodar el que será su próximo videoclip, correspondiente al tema 'Si te pones de mi parte' y que formará parte de su próximo y esperado álbum. Así que hasta la localidad cerrateña, de unos 200 habitantes, se han trasladado Fito, Xavi y Jaco para desempolvar sus guitarras y sacarlas a relucir en un enclave único de la zona, las Minas de Yeso.

En este municipio, la montaña horadada alberga las antiguas yeseras de Hornillos de Cerrato, activas de 1914 hasta 1988, un recurso en el que el Ayuntamiento trabaja para poner al servicio del turismo y hacer las minas visitables.

Ante tal evento, hasta el alcalde de la localidad, Ignacio Valdeolmillos, se ha dejado ver por el improvisado set de rodaje, con las propias minas de fondo, además de ser uno de los privilegiados en escuchar una canción que tardará escasas semanas en salir a la luz.

'Si te pones de mi parte' será la tercera canción que la banda vallisoletana desvele de su quinto disco después de 'Las Palabras' y 'Campo Grande', esta última presentada y rodada en Valladolid recientemente.

Nuevos retos en este nuevo álbum y que llevará a Siloé a cruzar el charco en lo que será su primera gira internacional con la banda al completo y que concluirá con su primer concierto en el Movistar Arena (13 marzo de 2027).

Ampliar El grupo musical Siloé, durante la grabación, junto a las minas de yeso de Hornillos.

No es de extrañar que la banda vallisoletana, consolidada en el panorama nacional y que supera el millón de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, haya elegido la provincia de Palencia.

Su cantante, Fito Robles, mantiene vínculos familiares con San Mamés de Campos, y el grupo acumula ya dos presencias en el festival Palencia Sonora, una en el escenario principal (2024) y otra en Pío XII (2018). Además, en la Navidad pasada vendieron las entradas de su concierto en el Teatro Principal en escasos minutos.