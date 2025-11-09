El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tres alumnos del grado de Comercio del Virgen de la Calle explican los contenidos de sus estudios.

La FP sigue en aumento y adapta la oferta a las necesidades del mercado laboral

Los estudios, con 15 ciclos de FP Básica, 32 de Grado Medio, y 41 superior, cuentan este curso con 3.293 matriculados, el 9% más que el año pasado

J. Olano

J. Olano

Palencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:31

Comenta

Hace ya casi un siglo que se denomina de cuello blanco los trabajos que se realizan en una oficina y no requieren ningún esfuerzo físico, ... que están centrados en la gestión, administración, coordinación y el uso del intelecto. Luego estaban los de cuello azul, aquellos de oficios y trabajos manuales. Después han llegado los cuello rosa, denominación utilizada para los campos predominantemente ocupados por mujeres. Y también ahora se habla de cuello verde, un concepto que define cualquier ocupación relacionada con cuestiones ambientales. Con el impacto de la pandemia sobre todo, muchos especialistas han ganado terreno en el mercado laboral, no solo los que se encuadran más en esos clichés, sino los titulados en estudios que forman en las habilidades técnicas en áreas relacionadas con los cambios del mercado para empleos cada vez más cotizados que requieren capacitación pero no títulos universitarios. Ahí es donde se encuadra la Formación Profesional, que este curso alcanza en Palencia los 3.293 matriculados, lo que supone 274 alumnos más que el pasado año (+9%).

