La FP sigue en aumento y adapta la oferta a las necesidades del mercado laboral

Hace ya casi un siglo que se denomina de cuello blanco los trabajos que se realizan en una oficina y no requieren ningún esfuerzo físico, ... que están centrados en la gestión, administración, coordinación y el uso del intelecto. Luego estaban los de cuello azul, aquellos de oficios y trabajos manuales. Después han llegado los cuello rosa, denominación utilizada para los campos predominantemente ocupados por mujeres. Y también ahora se habla de cuello verde, un concepto que define cualquier ocupación relacionada con cuestiones ambientales. Con el impacto de la pandemia sobre todo, muchos especialistas han ganado terreno en el mercado laboral, no solo los que se encuadran más en esos clichés, sino los titulados en estudios que forman en las habilidades técnicas en áreas relacionadas con los cambios del mercado para empleos cada vez más cotizados que requieren capacitación pero no títulos universitarios. Ahí es donde se encuadra la Formación Profesional, que este curso alcanza en Palencia los 3.293 matriculados, lo que supone 274 alumnos más que el pasado año (+9%).

Los datos reflejan un nuevo incremento del alumnado que consolida a la Formación Profesional como una de las opciones educativas más demandadas en la provincia. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, acompañado del director provincial de Educación, Sabino Herrero (en una de sus últimas comparecencias ya que se jubila este lunes), visitó el viernes el IES Virgen de la Calle para conocer de primera mano algunos de los proyectos formativos que se desarrollan en el centro educativo, uno de los institutos de referencia en la oferta de enseñanzas profesionales en Palencia. Durante su intervención, Rubio subrayó «la importancia de esta modalidad como una vía de formación estable, de calidad, práctica y orientada al empleo, que responde a las necesidades del mercado laboral y contribuye al desarrollo económico y social de Palencia».

La provincia mantiene 17 centros educativos que imparten enseñanzas de Formación Profesional, donde se desarrollan 15 ciclos de FP Básica, con 388 alumnos; 32 ciclos de Grado Medio, con 1.104 alumnos; 41 ciclos de Grado Superior, con 1.298 alumnos; tres cursos de especialización, con 20 alumnos; y un total de 483 estudiantes matriculados en formación a Distancia. En conjunto, un total de 2.460 alumnos matriculados estudian en centros públicos, 808 en concertados y 25 en centros privados.

Entre las novedades que presenta el curso 2025-2026 destacan los nuevos ciclos implantados para reforzar la conexión entre la Formación Profesional y el tejido productivo de la provincia de Palencia, uno de los objetivos en los que incidió el delegado territorial de la Junta.

Precisamente, el Virgen de la Calle ofrece una formación en el área de hostelería y turismo muy entrelazada con el mercado laboral, muy necesitado de personal que se forma en sus aulas y en sus cocinas. Este centro ofrece el título profesional básico en Cocina y Restauración (grados medios de Técnico en Cocina y Gastronomía, de Técnico en Servicios en Restauración;y grados superiores de Dirección de Cocina y de Guía, Información y Asistencia Turísticas), y además de la pronta incorporación de sus titulados al mercado laboral, el centro servirá de puente a la Universidad en el grado de Ciencias Gastronómicas que imparte el campus de Palencia.

Por otro lado, como novedad, el IES Trinidad Arroyo imparte el ciclo de Grado Medio de Soldadura y Calderería, perteneciente a la familia de Fabricación Mecánica; mientras que el centro integrado de Formación Profesional Camino de la Miranda' ofrece el segundo curso del Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, ya que el primer curso se imparte en conjunto con el ciclo formativo de Desarrollo de aplicaciones web, ya existente en cursos anteriores. Además, este centro educativo oferta el Curso de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones en lenguaje Python, todos ellos pertenecientes a la familia de Informática y Comunicaciones.

También se consolidan los segundos cursos de los ciclos iniciados en el año anterior, concretamente, en el IES Santa María la Real el ciclo formativo de Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial, pertenecientes a la familia de Electricidad y Electrónica, y en el IES Jorge Manrique el ciclo de Integración Social, de la rama de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.