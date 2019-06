Vox sentencia: «La próxima alcaldesa de Palencia será la socialista Miriam Andrés» Sonia Lalanda, a la izquierda, conversa con Miriam Andrés, en el centro, y con Sonia Ordóñez, concejala de Ganemos. / Marta Moras La concejala electa del partido de Abascal, Sonia Lalanda, advierte de que si Ciudadanos no negocia con ella, no apoyará el preacuerdo alcanzado con el PP EL NORTE Palencia Jueves, 13 junio 2019, 15:48

La concejala electa de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, ha advertido este jueves de que si Cs no se sienta a negociar con ellos antes del pleno de investidura del sábado no apoyarán el preacuerdo alcanzado con el PP, que implica que la Alcaldía de Palencia sería para el partido 'naranja'.

«La próxima alcaldesa de Palencia será la socialista Miriam Andrés», ha sentenciado en declaraciones a Efe Lalanda, cuyo voto es decisivo para proceder a la investidura del futuro alcalde o alcaldesa de la ciudad, ya que los dos bloques (PP con Cs y PSOE con Ganemos) suman 12 y se quedan a uno de la mayoría absoluta.

Lalanda ha confesado su «estupefacción» con los movimientos que están haciendo las direcciones nacionales y regionales del PP y de Cs y que colocarían a Mario Simón (Cs) como alcalde, de forma que gobernaría el Ayuntamiento de Palencia una formación que solo tiene 3 de los 25 concejales electos.

«Hablar de reparto de alcaldías es una falta de respeto a los ciudadanos», ha afirmado Lalanda, quien ha aconsejado al PP y a Cs que «cojan la calculadora si todavía no tienen claro que no les salen las cuentas», ya que juntos (PP con 9 y Cs con 3) se quedarían a uno de la mayoría absoluta.

En este sentido ha afirmado que desde el pasado 26 de mayo Vox no se ha movido de su posición inicial recordando en numerosas ocasiones que tanto el PP como Cs necesitan su apoyo para gobernar en Palencia.

Precisamente ayer mismo el candidato del PP a la Alcaldía de Palencia, Alfonso Polanco, asumía en una reunión con Sonia Lalanda, las propuestas programáticas de Vox para lograr su apoyo y facilitar la gobernabilidad del Ayuntamiento por parte del bloque formado por PP, Cs y Vox.

Algo que no ha sucedido con Cs que, según ha señalado Lalanda: «ha estado ninguneando y vejando a Vox y ahora nos necesita».

Al respecto ha insistido en que Vox no va a respaldar nada que no venga precedido de una negociación, aunque ha reconocido que no tienen líneas rojas porque solo les preocupa el futuro de Palencia, pero ha advertido a Cs que si no se sientan a hablar con ellos la alcaldesa de Palencia será la candidata socialista Miriam Andrés.

«Si no nos llaman para negociar, entonces la alcaldesa será Miriam Andrés», ha asegurado, señalando que ella podría abstenerse o votarse a si misma, como ya ocurrió en 1991 cuando era concejal de APP y «en una situación muy similar» se votó a si misma por lo que el gobierno fue para el PSOE de Heliodoro Gallego.

«La última palabra la tiene Vox desde el 26 de mayo» ha afirmado insistiendo en que Vox no se ha movido de su posición inicial mientras los demás se dedican a «hacer pasteleo».

«Nadie que pretenda llegar a alcalde puede evitar negociar con nosotros», ha añadido, insistiendo en que sin una negociación previa no darán su apoyo a Cs por respeto a sus electores.

Ha recordado que Vox Palencia es la única formación que ha presentado un documento con sus pretensiones instando a los «partidos liberal-conservadores» a que iniciaran las negociaciones para formar un gobierno «estable, sólido y eficaz para los próximos cuatro años».

«Nosotros no pedimos nada. Hemos puesto un proyecto sobre la mesa. Quien quiera liderarlo ya sabe lo que tiene que hacer», ha zanjado, insistiendo en que si finalmente hay un gobierno socialista en el Ayuntamiento de Palencia «la responsabilidad será de ellos» en alusión al PP y Ciudadanos.EFE