Semillas de negocio que germinan en Palencia

David Carrancio: «Pronto sacaré las primeras pruebas piloto»

David Carrancio es el palentino ganador del Palencia Explorer Space. Gracias a 'Planify', la aplicación que ha diseñado para compartir los gastos en los viajes en grupo, viajará este otoño a Sillicon Valley.

–¿Cómo aprendió a desarrollar este tipo de aplicaciones?

–Yo me animé a estudiar ingeniería informática en la universidad de Valladolid. La carrera no me apasionaba y trabajé mucho de forma autodidacta. Quiero decir, me gustaba la carrera, pero tendría que actualizarse más, es un ámbito en constante cambio y eso no se refleja en diapositivas de hace cinco años. También trabajé en Bruselas en Procter & Gamble y en una empresa de Irlanda delNorte. Cuando volví, me apunté al Explorer y trabajo en esto desde entonces.

–Ha ganado un viaje a Sillicon Valley, ¿qué querría hacer allí?

–Querría sobre todo hacer contactos, 'net-working', conocer las empresas de allí, ver cómo trabajan, se trata de eso mucho más que del turismo.

–Antes del Palencia Explorer, ganó un premio en Valladolid en el Circularweekend, que consiste en el desarrollo de proyectos de economía circular, ¿de qué se trata este concepto?

–Bueno, la economía circular consiste en saber reutilizar y no malgastar, es un poco el reciclaje de todo aquello que una empresa no utiliza. Se trata de reducir la contaminación aprovechando al máximo los recursos. Para ello, en este certamen trabajamos con una metodología llamada Ecocanvas.

– Su proyecto 'Planify', sigue entonces ese modelo, ¿por qué y en qué consiste?

–Sí, ya que la aplicación consiste en reducir al mínimo los coches y que todas las personas que viajan en coche, lo hagan en un autobús. También evita entrar hasta el centro de la ciudad con el coche. En principio lo tengo pensado solo para autobuses, es un poco un 'Blablacar' de autobuses juntado con 'EventPride': un binomio de transporte más evento. Aquí, en Palencia, por ejemplo, si quieres ir a algún evento y no tienes coche es complicado, porque no hay una oferta amplia y flexible de horarios. La idea es ofrecer viajes que cuadren con eventos concretos, que te lleven cuando empiecen y te traigan cuando acaben, aunque no lo plantee la empresa organizadora. Además, se trata de hacer del viaje algo más que un simple trámite, sino que forme parte del evento, como en los festivales del tipo Tomorowland, la gente se conoce y comparte la experiencia.

–¿Qué tiene pensado hacer ahora y cuál es el estado del proyecto?

–Aún tengo que terminar la carrera, presentar el TFG, que es este proyecto. Tengo que darlo de alta y cambiar el dominio, el nombre, a 'Pinplan', ya no puedo llamarlo 'Planify' porque resulta que estaba cogido por una empresa de Suiza que organiza los viajes de trabajo de sus empleados, pero no tiene nada que ver. Pronto voy a sacar las primeras pruebas piloto y lo iré dando publicidad. De momento no está operativo pero el boceto está ahí. La gente se apunta, el usuario puede plantear un plan y hay un mínimo, por ejemplo, de 12 personas para que funcione, y de ahí en adelante, el precio va bajando según el número de personas que decidan apuntarse para utilizar ese servicio.