'Sembrando Futuro' formará a 300 alumnos para orientar su carrera sin que dejen Palencia

El proyecto 'Sembrando Futuro' ha echado a andar en su segunda edición con un propósito claro: ayudar a los jóvenes palentinos a tomar decisiones sobre ... su futuro académico y laboral sin perder de vista su tierra. Tras un primer año de carácter piloto con una inversión de 10.000 euros, la buena acogida y los resultados obtenidos han llevado a ampliar la experiencia, que contará ahora con un presupuesto de 40.000 euros, la participación de 300 alumnos de seis centros de la provincia y un programa más ambicioso que se prolongará hasta junio de 2026.

Dirigido a estudiantes de 4º de ESO, el programa busca fomentar el arraigo, la orientación vocacional y la conexión entre escuela y empresa, acercando a los adolescentes al tejido productivo de su entorno. En esta edición, las actividades se desarrollarán en seis institutos, dos de Venta de Baños, dos de Villamuriel y dos de la capital -IES Recesvinto y IES Sagrado Corazón (Venta de Baños), IES Canal de Castilla y IES Don Bosco (Villamuriel de Cerrato), IES Jorge Manrique y IES Trinidad Arroyo (Palencia)- con una metodología que combina talleres presenciales, tutorías personalizadas y visitas a empresas.

La primeras Jornada de Empleabilidad se celebró ya este mismo martes en el IES Canal de Castilla de Villamuriel. A lo largo del mes de noviembre y diciembre se extenderán a otros centros con dinámicas de grupo, una «Yincana de Empresas» y talleres prácticos sobre habilidades sociales, autoconocimiento o trabajo en equipo. La intención es que los jóvenes descubran sus fortalezas, comprendan las necesidades del mercado laboral y conozcan de primera mano las oportunidades que ofrece la provincia.

En los próximos meses, el programa se completará con tutorías individuales por videollamada, una jornada online para familias y un calendario de visitas a empresas de la comarca del Cerrato, donde los estudiantes podrán ver cómo se trabaja y qué perfiles demandan las compañías locales. Todo ello, apoyado en herramientas digitales como NeoIkigai, una aplicación de orientación educativa y profesional basada en la filosofía japonesa del «propósito vital», que ayuda a los alumnos a identificar sus intereses, competencias y posibles itinerarios formativos.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, subrayó en la presentación que el objetivo pasa por «retener el talento joven en Palencia», y recordó que el programa «complementa la apuesta de la institución por la formación, el empleo y la vivienda en el medio rural». «Queremos que los jóvenes piensen en Palencia cuando tomen decisiones sobre su futuro. Dotarles de herramientas, recursos e ilusión para que sepan que al lado de su casa también hay oportunidades», afirmó.

Por su parte, Rocío Hervella, presidenta de la Fundación Empresa Familiar, destacó el valor de la colaboración entre administración, empresas y comunidad educativa para «dar visibilidad al talento local y conectar a los jóvenes con su entorno». «El futuro está aquí y pasa por mostrar a los alumnos que pueden desarrollar su carrera sin marcharse de su tierra», aseguró.

El director provincial de Educación, Sabino Herrero, incidió en la importancia de que los estudiantes «conozcan la realidad de las empresas y del mercado laboral palentino para tomar decisiones informadas sobre su futuro». A su juicio, esta conexión entre educación y mundo empresarial «ayudan a formar personas íntegras y preparadas, con un conocimiento real de su entorno».

Más allá de los beneficios individuales, 'Sembrando Futuro' busca también fortalecer los lazos entre los centros educativos, las familias y el tejido empresarial, ofreciendo recursos para la orientación académica y la prevención del abandono escolar. En última instancia, el proyecto persigue un fin más amplio: combatir la despoblación y fomentar el arraigo juvenil en una provincia que necesita talento y oportunidades para seguir creciendo.