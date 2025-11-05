El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La presidenta de la Diputación, acompañada por Rocío Hervella, durante la presentación. E. N.

'Sembrando Futuro' formará a 300 alumnos para orientar su carrera sin que dejen Palencia

Tras el éxito del proyecto piloto del pasado curso, la iniciativa presenta su segunda edición con más actividades, más centros y un presupuesto de 40.000 euros

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:17

El proyecto 'Sembrando Futuro' ha echado a andar en su segunda edición con un propósito claro: ayudar a los jóvenes palentinos a tomar decisiones sobre ... su futuro académico y laboral sin perder de vista su tierra. Tras un primer año de carácter piloto con una inversión de 10.000 euros, la buena acogida y los resultados obtenidos han llevado a ampliar la experiencia, que contará ahora con un presupuesto de 40.000 euros, la participación de 300 alumnos de seis centros de la provincia y un programa más ambicioso que se prolongará hasta junio de 2026.

