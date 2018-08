El sector servicios cataliza una bajada del paro en Palencia del 2,09% en julio Un camarero atiende a un cliente en una de las terrazas instaladas en el centro de la capital. / A. Quintero Solo la industria ha perdido empleo durante un mes que se cierra con 1.193 parados menos que hace un año MARCO ALONSO Palencia Jueves, 2 agosto 2018, 22:42

187 personas han abandonado las listas del paro en Palencia durante un mes de julio en el que el sector servicios ha sido el gran generador de empleo. El sol sale, los palentinos también, las terrazas se llenan y esas circunstancias afectan directamente a un empleo que en Palencia parece salir, poco a poco, del atolladero, ya que hay 1.193 personas menos registradas como desempleadas que el año pasado.

De las 187 personas que el mes pasado dijeron adiós a la cartilla del Ecyl, 161 han comenzado a trabajar en el sector servicios, pero la industria ha hecho de contrapeso con 42 parados más que han frenado unos datos que son positivos, con matices, para los sindicatos. «El mes de julio propicia resultados buenos porque estamos en plena campaña de verano. El paro históricamente suele bajar y el número de contrataciones sube, como viene ocurriendo los últimos años», apuntó ayer Julián Martínez, secretario general de UGT en Palencia, que se mostró especialmente crítico con las interpretaciones que se puedan realizar de los 9.991 contratos que se han firmado este mes. «Llama la atención que en julio se hayan suscrito un número tan elevado de contratos. Puede parecer maravilloso, pero este dato esconde una enorme temporalidad», añadió el secretario de UGT.

Los números arrojan que el mes pasado se han suscrito 1.832 contratos más que en junio, una subida del 22,45% y un 18,17% más que en julio de 2017, pero desde UGT apuntan que esas cifras no son para sacar pecho, ni mucho menos. «Solo el 5% de estos contratos han sido indefinidos. Lo que ocurre en Palencia es que se abusa del contrato eventual, del contrato de corta duración. Mucha gente lo que hace es tener dos, tres o más contratos a lo largo del mes y por eso no encaja la bajada del paro y la subida de los contratos», apuntan para analizar que de ese total de contratos solo 500 fueron indefinidos, lo que supone 87 más que el mes anterior y 62 más que en julio de 2017.

En lo referente a la brecha de género, las diferencias entre hombres y mujeres siguen siendo evidentes, y es que de los 8.742 parados, 5.167 mujeres son mujeres, unas cifras que no resultan alarmantes para la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE). «No hay mucha diferencia de brecha de género. Si que es cierto que hay un tanto por ciento mayor en el caso de la mujer, pero no es una brecha excesiva. Hay que pensar que la incorporación de la mujer al mundo laboral no se ha hecho realmente hace tantos años. Esa brecha se está reduciendo, no es la deseable pero nunca vamos a encontrar el equilibrio, siempre va a haber una diferencia a favor o en contra y en este momento está así. Poco podemos hacer, a no ser que hagamos políticas demasiado invasivas del mundo laboral», apuntó ayer el presidente de la CPOE, José Ignacio Carrasco.

Si el género es un condicionante para las estadísticas, la edad sigue siendo uno de los factores más determinantes a la hora de encontrar un empleo, ya que los mayores de 45 años suponen la mitad del total de desempleados. «A medida que incrementa la edad, aumenta también el número de parados», afirma Luis González, secretario general de UGTen Palencia, que tampoco lanza las campanas al vuelo con los datos del paro registrado el mes pasado y recuerda que, pese a que la tendencia del paro registrado va mejorando, las condiciones laborales distan mucho de ser las más adecuadas. «La calidad del empleo es precaria, al ser eventual, y los salarios son bajos y no contribuyen al estado de bien estar. Los contratos al final no generan prestaciones para los trabajadores ni, en muchos casos, ingresos a las arcas de la seguridad social, lo cual añade una gran dificultad para mantener los sistemas públicos, tanto de pensiones como del resto de prestaciones», explicó Luis González.

La preocupación de los sindicatos por los datos del paro registrado en julio es notable, mientras que desde la patronal observan el horizonte a medio plazo y auguran un invierno complicado en la provincia. «El paro sigue descendiendo. En el mes de julio de otros años ha aumentado el desempleo, pero parece que estamos teniendo una reducción, aunque lo que más miedo debe darnos es el fin de la temporada de verano, cuando quitemos esa parte turística del norte de Palencia, eso que han aportado al empleo las Edades del Hombre y demás», aseguró el presidente de la patronal. Y es que, la estacionalidad vuelve a ser el caballo de batalla del empleo en España, no solo en las zonas de turismo de sol y playa, también en las que cuentan con el turismo cultural y el de interior como atractivo, como es el caso de Palencia.