«Cuando sabes que el premio se queda en Guardo, la alegría es doble»

La fortuna ha vuelto a llamar a las puertas de Guardo. El tercer premio del sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este sábado, ha recaído ... en el número 50.163, que ha sido vendido en la Administración de Lotería número 3, situada en la Avenida de Asturias. Cada décimo está dotado con 15.000 euros y se vendió una serie completa, por lo que se repartieron 150.000 euros entre los guardenses.

La noticia llenó de alegría el despacho norteño, donde su responsable, Laura Piélagos, lleva repartiendo ilusión desde el año 2016. «Entregar un premio de estas características siempre anima mucho. Es una alegría siempre entregar premios a tus clientes», expresaba satisfecha la lotera, que explicaba que muchos de los décimos premiados se vendieron en ventanilla a vecinos de la localidad y clientes habituales. «Cuando sabes que el premio se queda aquí, en el pueblo, la alegría es doble», añadía.

Una administración con suerte acumulada

No es la primera vez que esta administración de la Montaña Palentina se convierte en protagonista por repartir importantes premios. Desde que Laura asumió su gestión hace casi una década, la suerte ha hecho parada en varias ocasiones. Su primer gran premio llegó en diciembre de 2016, apenas unos meses después de hacerse cargo del negocio: un boleto del Euromillones con cinco aciertos y una estrella que dejó en Guardo 184.977 euros. Aquel premio marcó el inicio de una etapa de fortuna que se ha ido repitiendo con cierta frecuencia.

En marzo de 2018, vendió un boleto del Gordo de la Primitiva con un premio de 207.178 euros, y en 2020, durante un año especialmente complicado para todos, la suerte volvió a asomarse con 100 décimos premiados con 2.475 euros cada uno, una inyección de ánimo para muchos guardenses. Más recientemente, en agosto de 2024, la administración volvió a ser noticia al sellar un boleto de Bonoloto con cinco números más el complementario, que dejó 63.243 euros.

A estos premios hay que sumar un capítulo histórico que forma parte de la memoria colectiva de la localidad: antes de que Laura Piélagos asumiera la titularidad, en esta misma administración se selló un Euromillones de primera categoría que dejó nada menos que 43,6 millones de euros, una cifra que aún se recuerda como una de las más altas repartidas en Castilla y León.

Con este nuevo premio, la administración consolida su reputación como uno de los puntos más afortunados de la comarca, aunque una de las fortunas que quiere repartir es la de Navidad, un premio repartido entre los vecinos y que la fortuna y la alegría se reparta en la comarca. De hecho, el Sorteo Extraordinario de Navidad es una de las fechas más esperadas del año en el despacho de la Avenida de Asturias, donde ya se respira ambiente de campaña. «Es el sorteo más especial del año. Todo el mundo tiene ilusión, y nosotros también, porque es cuando más se comparte y más emoción se vive», ha asegurado la lotera en más de una ocasión.

El mostrador de su administración se ha convertido, con los años, en un pequeño punto de encuentro de ilusión en Guardo. Entre felicitaciones, abrazos y comprobaciones de boletos, la jornada de este sábado ha sido una de las más alegres de los últimos meses. «La suerte va y viene, pero cuando pasa por aquí, deja muy buen sabor de boca», resume Laura Piélagos, con la satisfacción de quien vuelve a cumplir el sueño de repartir alegría entre sus vecinos.