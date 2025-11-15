Rumanía, Bulgaria, Marruecos y Colombia aportan el mayor número de extranjeros a la población

Después de tres años anulado, el Centro de Información a Personas Trabajadoras Migrantes (CITE), que funcionó durante veinte años, vuelve a reabrirse en la sede ... de Comisiones Obreras de Palencia (atiende preferiblemente con cita previa en el whatsapp 617 102095 todas las mañanas de lunes a viernes y las tardes de lunes y miércoles).

«La Junta de Castilla y León ha firmado un acuerdo con Comisiones para aprovechar la oportunidad que nos brinda el nuevo reglamento de extranjería con la idea de destapar toda la economía sumergida que ahora mismo sabemos que existe y permitir que las personas migrantes que cumplan los requisitos puedan estar ya cotizando a la Seguridad Social», subraya la secretaria provincial del sindicato, Elena Villamediana.

El CITE pretende ayudar a las personas migrantes en los trámites y ante las dudas que les surgen para el acceso al mercado laboral. «Hay una falta de personal en las oficinas de Extranjería y nos estamos encontrando con gente que no puede renovar los permisos porque no se les da la cita con el tiempo necesario», añadió.

«Necesitamos a la gente migrante, porque la economía les necesita, y necesitamos que estén de forma regular precisamente para que sus cotizaciones contribuyan al estado de bienestar y a mantener los servicios públicos. También tenemos que combatir los discursos homófobos, porque es mentira que haya un incremento de la delincuencia por la llegada de migrantes, y es mentira que vivan de las pagas, porque si no están de forma regular, no tienen acceso a esas ayudas, y además esa gente quiere estar de manera regular. Evidentemente, cuando huyen de su país buscando un futuro, no quieren estar de manera irregular sino regular», argumentó Villamediana.

En 2024, Palencia registraba 11.230 personas migrantes mientras que en el primer semestre de 2025, la cifra ha ascendido a 12.075 lo que supone un incremento del 7,5%, que es el más alto de toda Castilla y León, seguido de León y Ávila, según los datos del Observatorio Permanente de las Migraciones del Ministerio que ofreció Cristina Sáez, encargada del CITE. «Estos datos reflejan una realidad que va más allá de las cifras. Las personas migrantes están contribuyendo de manera decisiva al mantenimiento y dinamización demográfica de Palencia aportando diversidad, trabajo y nuevas perspectivas sociales y culturales», añadió.

En países comunitarios, el mayor número de personas con presencia en Palencia son oriundas de Rumanía y de Bulgaria, y de países no comunitarios, de Marruecos y de Colombia principalmente. «Según los últimos datos de la Seguridad Social correspondientes a septiembre de 2025 en la provincia de Palencia hay 6.300 personas extranjeras trabajando y cotizando, que suponen un 9,4% de las afiliaciones totales. Una cifra que muestra la relevancia del empleo migrante en nuestro territorio», subrayó Cristina Sáez.

Del total, 5.100 personas están afiliadas al régimen general, 342 al régimen agrario y 237 como empleadas de hogar. Se suman 618 que son trabajadoras autónomas. En cuanto a los sectores de ocupación el más importante es la hostelería, con más de 1.000 personas afiliadas.