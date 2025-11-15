El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elena Villamediana y Cristina Sáez presentan la iniciativa. El Norte

Rumanía, Bulgaria, Marruecos y Colombia aportan el mayor número de extranjeros a la población

El Centro de Información a Personas Trabajadoras Migrantes (CITE), que ha estado anulado tres años, vuelve a reabrirse en la sede de CCOO

J. Olano

J. Olano

Palencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:28

Comenta

Después de tres años anulado, el Centro de Información a Personas Trabajadoras Migrantes (CITE), que funcionó durante veinte años, vuelve a reabrirse en la sede ... de Comisiones Obreras de Palencia (atiende preferiblemente con cita previa en el whatsapp 617 102095 todas las mañanas de lunes a viernes y las tardes de lunes y miércoles).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  3. 3 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  4. 4

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  5. 5 Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor
  6. 6 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  7. 7

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería
  8. 8 Dos guardias civiles se lanzan al Canal en Rioseco y salvan a un anciano de ahogarse
  9. 9 Un análisis sobre el tratamiento del caso Esther López pone en valor el rigor del periodismo local
  10. 10 Oreja, empanadillas de carrilleras y unas patatas especiales en un clásico bar del Pinar de Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Rumanía, Bulgaria, Marruecos y Colombia aportan el mayor número de extranjeros a la población

Rumanía, Bulgaria, Marruecos y Colombia aportan el mayor número de extranjeros a la población