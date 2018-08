Rozalén: «Mi voz es un poco 'Disney', pero me encantaría cantar con Soziedad Alkoholika» Rozalén, con una camiseta de Soziedad Alkoholika en el Sonorama. La artista manchega se declara fan del rock y del punk, pero será fiel a su dulce estilo en su concierto de Palencia MARCO ALONSO Palencia Martes, 28 agosto 2018, 09:15

Rozalén se ha ganado el afecto del público gracias a su dulce voz y a esas letras que destilan más buen rollo que una docena de tazas de Mr. Wonderful. La cantante albaceteña se sube al escenario del parque del Salón mañana, día 28 de agosto, a las 23:15 horas y Palencia espera una actuación cargada de sentimiento y energía positiva, algo que, a buen seguro, sucederá. No obstante, Rozalén es una caja de sorpresas y bajo esa apariencia angelical que muestra en cada concierto se esconde una rockera, casi punki, a la que le encantan grupos tan alejados de su estilo como Soziedad Alkoholika o La Polla Récords. Tiene en los ojos girasoles y cuando ríe se ilumina el techo, pero esta mujer es mucho más que una bonita sonrisa.

–Vaya 'añito' que lleva. No se pierde ni una sola fiesta. ¿Cuantos conciertos ha cerrado en esta gira?

–El otro día me pasaron el cartel desde que empezamos la gira y no se veían ni las letras de las ciudades de lo pequeñitas que estaban para poder entrar. No sé exactamente el número, pero han sido muchísimos los sitios a los que hemos ido y el disco no tienen ni un año. Así que, aún le queda tralla.

–Conectar con el público en un teatro chiquitito con su estilo intimista parece algo natural, pero parece más difícil lograrlo ante miles de espectadores, como sucedió en el Sonorama. ¿Cómo logra esa conexión con los espectadores?

–No lo sé. Cuando hago las canciones las hago porque me salen de dentro, con mi 'guitarrita', al más puro estilo cantautor. Pero tenemos ambientes muy distintos en las producciones de nuestros discos, esto nos ayuda a que cada vez la gente tenga menos prejuicios con nosotros. Hay canciones, rockeras, orgánicas y de todo tipo. Nos gusta todo lo que suena con calidad y, al final, lo básico es lo que se dice y cómo se dice. Si eso llega, da igual que sea en un teatro chiquito o en un festival lleno de gente.

–El parque del Salón no es como el Sonorama, pero también tiene su encanto. ¿Qué espera de su actuación en Palencia?

–Va a ser la primera vez que vayamos con toda la banda y con Beatriz, mi intérprete de lengua de signos. Tengo muchísimas ganas porque de Madrid para arriba me gustan mucho todas las ciudades. Cada vez tengo más conexión con el norte porque por allí soléis comer y beber más, y a mí eso me encanta.

–Aquí no les van a faltar lugares en los que disfrutar de la gastronomía, pero ahora parece que el músico se alimenta de 'likes'. ¿En los tiempos que corren se puede triunfar sin las redes sociales?

–Ahora hay otras herramientas que antes no había y que son de mucha utilidad.Gracias al vídeo de la canción '80 veces' nos llamaron las discográficas y empezó a escucharnos gente desde Latinoamérica. Cuando eres emergente, cuesta que te hagan caso y si no tuviéramos estas herramientas de internet, sería más complicado llegar a la gente.

–La hemos visto en colaboraciones con artistas como El Kanka, Shinova, Rayden, Estopa y muchos más. En su Linkedin tiene que poner que sabe trabajar en equipo...

–Claro. Lo de compartir escenario y canciones es lo que más me está gustando de todo esto porque para mí la música es compartir, no competir. Mi banda es la de siempre y somos un gran equipo. Yo hago las canciones, pero los músicos y el productor son los que llevan el disco de la manera que quieren. Todos somos parte fundamental de esto. Es cierto que es mi cara, mi nombre y mis canciones, pero es un proyecto de mucha gente.

–Solo le falta colaborar con Soziedad Alkoholika, aunque ya la hemos visto con una de sus camisetas. ¿Cómo encajaría la voz de Rozalén en un tema de thrash metal?

–Mi voz es un poco 'Disney', pero me encantaría cantar con Soziedad Alkoholika. Cuando los conocí, se lo dije, que ojalá algún día pudiera hacerles 'colchoncitos' de voz. Sí que es verdad que es uno de mis grupos favoritos, de los que más veces he visto en directo.

–Con lo dulce que usted es, no la veo yo tarareando eso que cantan los S. A. de 'en tu puta cara voy a vomitar'...

–Vamos a ver... Yo no comparto la manera que tienen de decir las cosas, pero a mí me gustan mucho la mayoría de las canciones de S. A. y lo que me provocan en los conciertos me flipa. Yo hago otro tipo de música, pero diría las cosas de otra manera. Es evidente.

–Y si jugamos a hacerlo al revés, a que fuesen los S. A. los que tocaran sus canciones, ese monstruo gris de la cocina de su canción La Puerta Violeta daría mucho más miedo...

–O no. A lo mejor de esa manera le llegaría a otro tipo de gente.Es necesario que existan las dos cosas y aprender a leer los mensajes. Es verdad que lo que yo hago está enfocado a un público más amplio, que mi manera de hablar es más amable, pero no por eso es mejor.

–No será mejor, pero es más fácil que el peso de la Ley Mordaza caiga sobre ellos que sobre usted...

–Estoy acostumbrada a escuchar rock y punk desde cría y por eso me molesta mucho cuando se les censura. Hace poco estuve escuchando una lista de canciones de mi adolescencia (de la Polla Récords, S. A. de Extremoduro, Fito y alguno más) y me di cuenta de que había canciones que censuraría todo el mundo hoy en día y tampoco es eso. En el arte debe primar la libertad de expresarnos.

–Parece que la sociedad avanza en muchos aspectos, pero en esto vamos hacia atrás...

–Claro. Tampoco me gusta que callen a Maluma, aunque no me parezca bien que hable así de la mujer. La censura, la represión y el castigo no son buen camino en este sentido y la historia nos lo ha enseñado varias veces. En algunas cosas, vamos para adelante y en otras, para atrás.

–En lo que vamos para adelante es en la inclusión social de ciertos colectivos y prueba de ello son sus conciertos, en los que hasta los sordos pueden saber qué dicen sus canciones...

–Todos los conciertos que hacemos son inclusivos. Yo comparto protagonismo con Beatriz Romero, que es mi intérprete de lengua de signos. Yo vengo de la psicología social, y Beatriz y yo compartimos la misma manera de ver la vida. A veces derribar una barrera es tan sencillo como poner a un intérprete a tu lado. Encima ella es una 'artistaza' y suma a todos los niveles. Lo raro hubiera sido no haberla visto. Seguiremos juntas mucho tiempo.

–¿Sabe qué gesto hay que hacer para decir 'suerte' en el lenguaje de signos?

–Va a ser complicado que lo entiendan los lectores –clic aquí para ver el gesto–, pero voy a intentarlo. Hay que juntar el índice y el pulgar de las dos manos y unirlas y, con las palmas hacia abajo, levantar una de las dos manos.

–Pues desde el parque del Salón le haremos ese gesto para desearle la mejor de las suertes en su concierto...

–Muchísimas gracias. Espero que los palentinos disfruten tanto como lo vamos a hacer nosotros.