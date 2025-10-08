Rosana Largo se viste de oro en París La Sociedad de Autores y Artistas Francófonos otorga la medalla de oro en el castillo de Montvillargenne a la pintora hiperrealista por su trayectoria artística

Con un vestido azul celeste policromado al óleo con detalles del Renacimiento italiano subió las escaleras del escenario del Castillo de Montvillargenne de Chantilly en París para recibir el galardón entre los aplausos del público y las exclamaciones de 'qué maravilla' de los asistentes, al verla pasar con su obra de tela con querubines y detalles dorados. La Sociedad de Autores y Artistas Francófonos (SAAF) concedió el pasado sábado la medalla de oro a la pintora hiperrealista Rosana Largo por su trayectoria como artista. «Ha sido increíble porque han puesto en valor mi trabajo, donde todos los demás eran francófonos. A todo el mundo le ha fascinado el vestido y me preguntaban que cómo lo había hecho», afirma la creadora del Museo de los Cuentos y la Ciencia de Paredes de Nava, que además expuso en este mismo castillo su vestido-cuadro que ella misma llevó durante la gala de los Goya en Valladolid.

Ampliar Rosana Largo, con el primer premio en Saint Germain de Bois en la Ille de France, al sureste de París, por su obra 'Plástico'.

Como lo prometido es deuda, la artista vallisoletana de ascendencia palentina dedicó este nuevo reconocimiento a la Virgen de Carejas de la localidad terracampina. «Cumplí la promesa que había hecho a los cofrades», explica Rosana Largo, que posee además la medalla de platino de la Academia de las Artes - Ciencias - Letras de París.

Además, su viaje a la capital de Francia no se limitó a recoger el galardón a su trayectoria artística y a sus múltiples logros entre pinceles y lienzos, sino que también se hizo con el primer premio en Saint Germain de Bois en la Ille de France, al sureste de París, por su obra 'Plástico', óleo que muestra el rostro de una mujer que lucha por su libertad mientras derrama una lágrima, algo que siempre llama la atención del público. Este cuadro se ha impuesto ante más de 400 que optaban al mismo galardón. «Estoy muy contenta porque la obra 'Plástico' está ganando premios y reconocimientos por todo el mundo», señalaba con orgullo su creadora.

Este cuadro se presentó en primer lugar en la Feria Internacional de Arte de Dubai, en el Art Conect Woman, y posteriormente viajó hasta la Art Expo de New York y entre los galardones que ha recibido se encuentra el International Prize Velázquez&Goya en Bracelona.