Roosevelt, Iván Ferreiro y Zahara abrirán los conciertos del Palencia Sonora 2019 Zahara durante un concierto en Valladolid. / R. Otazo Enric Montefusco y Monterrosa serán los encargados de poner el broche de oro a la cita indie el domingo 9 de junio EL NORTE Palencia Miércoles, 24 abril 2019, 12:59

Roosevelt, Iván Ferreiro, Zahara, Viva Suecia, Instituto Mexicano del Sonido, Mucho, Los Pilotos, Colectivo Panamera y Cariño serás los grupos encargados de abrir el próximo día 7 de junio el festival Palencia Sonora, que presentó hoy su cartel por días. Por su parte, Enric Montefusco y Monterrosa cerrarán la cita india el domingo 9.

La cita pop-rock independiente retomará su programa el sábado, 8 de junio, con las actuaciones de Monarchy, La Casa Azul, Novedades Carminha, Triángulo de Amor Bizarro, Shinova, Ladilla Rusa o Tomasito. Ya el domingo, día 9, Enric Montefusco y Monterrosa despedirán esta nueva edición del Palencia Sonora.

Por su parte, los djs Edu Anmu, Yahaira, Say Yes Dj, Swingleman, Estereoclub, The Grooves Dj, Óscar Mina y Álvaro a.m animarán las sesiones a los platos durante los días del festival, que volverá a tener como sede el Parque del Sotillo de Palencia

Según anunciaron desde la organización, el concierto inaugural correrá a cargo de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, uno de los grupos revelación de la temporada. Será el jueves 6 de junio en el Bar Universonoro. Se ponen a la venta las entradas de día, a un precio de 35 euros. Los abonos, a un precio de 45 euros, aún pueden comprarse en Universonoro, Jimmy Jazz y Estación Sonora y en www.palenciasonora.com y www.notikumi.com.