Rompen 18 aspersores con un valor de unos 400 euros en un parque de Venta de Baños Los aspersores rotos en Venta de Baños. / El Norte «Alguien se ha debido divertir de esta manera, destrozando lo que es de todos», explica el concejal de Jardines y futuro alcalde, José López Acero EL NORTE Palencia Jueves, 30 mayo 2019, 12:10

El parque de Las Flores de Venta de Baños (Palencia) amaneció el pasado lunes con 18 aspersores rotos. «Alguien se ha debido de divertir de esta manera, destrozando lo que es de todos», afirmó ayer el concejal de Jardines y futuro alcalde, José López Acero, que cifra los daños en unos 400 euros, que saldrán de las arcas municipales.

López Acero asegura que esta no es la primera vez que sucede un hecho de estas características en el municipio. «Tendremos que hacer algo para que esto no vuelva a pasar. Que las cosas se rompan por el uso es normal y entendible, pero que alguien las rompa a propósito no nos parece de recibo. Tendremos que hacer un llamamiento y solicitar civismo para acabar con estas cosas», afirmó el futuro alcalde, que cree que invertir en reparar lo que se rompe del uso responde a la lógica, pero que no entiende que haya vecinos que se dediquen a romper elementos instalados en beneficio de todos.