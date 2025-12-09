El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Roban en una vivienda de Palencia y en otra de Venta de Baños

El hecho delictivo en la capital tuvo lugar en la calle Las Palmas y en la localidad venteña, en la calle Rey Chindasvinto

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:02

Policía Nacional y Guardia Civil han abierto sendas investigaciones para tratar de esclarecer la autoría de dos robos cometidos la pasada semana en viviendas de la capital palentina y Venta de Baños.

Uno de los hechos delictivos se produjo en un domicilio de la calle Las Palmas de Palencia, después de autor o autores desconocidos accedieran al interior por una ventana y, ya dentro, sustrajeran dinero, décimos de lotería y las llaves de la vivienda.

El otro robo tuvo lugar en un domicilio de la calle Rey Chindasvinto de Venta de Baños, una vez que autor o autores desconocidos forzaran la puerta de entrada y, una vez en el interior, se apoderaran de un chándal de la firma comercial italiana Armani.

En la calle Rey Chindasvinto de Venta de Baños ya se produjo otro robo en una vivienda a finales del pasado noviembre, después de que autores desconocidos accedieran al interior de una vivienda por una ventana y, una vez dentro, se llevaran varias pertenencias, entre ellas un armero de más de cien kilos de peso (con dos armas) que estaba anclado a la pared. En esa misma calle se produjo otro intento de robo en un domicilio.

Otras dos viviendas situadas en la calle Rey Recaredo y Rosa Chacel de la localidad venteña fueron también objeto de robo en esas fechas.

