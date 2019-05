Le roban las ruedas de su coche y lo dejan sobre dos ladrillos en un aparcamiento de Palencia El coche, calzado con dos ladrillos en el aparcamiento de la Dársena del Canal de Palencia. / El Norte «Nos han dicho que ningún seguro cubre estas cosas tan raras», explica la dueña, que aparcó su coche el miércoles en la Dársena y hoy se lo ha encontrado sin unas ruedas «que no tenían ni 1.000 kilómetros» MARCO ALONSO Palencia Viernes, 31 mayo 2019, 21:37

«Cuando he llegado y he visto el coche calzado con dos ladrillos y sin las ruedas delanteras, no me lo podía creer». De esta forma relataba un vecino de Palencia lo que le ha pasado por la cabeza esta tarde, cuando se ha encontrado el coche de su pareja de la forma que se puede observar en la imagen que acompaña a esta información.

La dueña aparcó el pasado miércoles el coche, un Peugeot 206, en el aparcamiento de la Dársena del Canal de la capital palentina, una zona en la que suele estacionar de forma habitual, pero en la que asegura no va a volver a dejar su vehículo. «Hace un par de años me robaron los limpiaparabrisas y ahora me encuentro con esto», explicaba la conductora, que tuvo que esperar a que un conocido le trajera unas ruedas de un desguace para poder mover su coche de este aparcamiento, que es uno de los más transitados de la ciudad, ya que es gratuito y se encuentra a solo unos metros del Puente Mayor.

La dueña asegura que había cambiado las ruedas en enero y que no había conducido con ellas ni 1.000 kilómetros, pero que su seguro no cubre este tipo de hechos tan poco frecuentes. «Nos han dicho que ningún seguro cubre estas cosas tan raras porque puede haber gente que diga con malicia que le han pasado esto y le cambien las ruedas gratis», afirmaba la mujer, que ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional. «Cuando hemos ido a denunciarlo, hemos preguntado a la Policía que quién podía ser capaz de robar algo así y nos han dicho que seguramente fuese alguien que necesitaba las ruedas, que las tuviera gastadas. Nos han explicado que estas cosas no se suelen robar para venderlas, sino para usarlas», explicaba esta mujer, que ha tenido que cambiar de ruedas y también cambiará de aparcamiento habitual.