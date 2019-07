Roban la recaudación de 15 días de las piscinas de San Telmo de Palencia La caja fuerte, después de que la policía científica trabajara en busca de huellas. / Antonio Quintero Rompieron el cristal de la puerta de acceso a las instalaciones en las que se guardaba el dinero y abrieron la caja fuerte, que se encontró sin signos de haber sido forzada MARCO ALONSO Palencia Lunes, 29 julio 2019, 15:23

La caja fuerte con la recaudación de las piscinas de San Telmo en Palencia capital ha sido sustraída esta madrugada. El dinero robado corresponde a la recaudación de dos semanas, pese a que el procedimiento habitual en este tipo de instalaciones suele ser retirar el efectivo a diario. Y es que, se da la circunstancia de que hace unos años los encargados de llevar el dinero al banco sufrieron varios atracos y desde aquel momento se colocaron cajas fuertes en las instalaciones para evitar estos problemas. No obstante, esta medida ha hecho que el dinero se concentrara en el mismo punto y que el montante recabado durante dos semanas fuera sustraído en un mismo acto.

La persona o personas que perpetraron el robo saltaron la valla del recinto y accedieron a las instalaciones en las que se guarda el dinero después de romper el cristal de una puerta. Una vez dentro, accedieron a la estancia en la que se ubica la caja fuerte y la lograron abrir sin, aparentemente, hacer uso de la fuerza.

La puerta de acceso, con el cristal inferior derecho roto, por el que lograron abrir la puerta. / A. Quintero

Las piscinas de San Telmo son las únicas de las tres de titularidad municipal de la capital palentina que carecen de vigilancia privada. No obstante, el concejal responsable de estas instalaciones, Víctor Torres, asegura que este hecho no ha influido en el robo. «Ha pasado por la noche. Da igual que haya seguridad o no porque a esa hora no hay vigilante de seguridad en ninguna de las otras dos piscinas en las que tenemos contratado este servicio», recalcó.