Roban en cuatro viviendas de la plaza Pintor Caneja y en dos de Casado del Alisal Bloque de viviendas que sufrió el robo. A la derecha, llaves 'bumping', como las que usaron los ladrones para acceder a la vivienda. / Antonio Quintero Las viviendas no estaban revueltas y los afectados han notado que les faltaban joyas y dinero en efectivo, por lo que se cree que los ladrones sabían bien dónde entraban MARCO ALONSO Palencia Sábado, 17 agosto 2019, 12:45

El día 14 de agosto fue la fecha elegida por los amigos de lo ajeno para robar en cuatro viviendas del mismo bloque de la plaza Pintor Caneja y en otras dos de la avenida Casado del Alisal, en la capital palentina. Unas y otras viviendas están ubicadas a muy poca distancia, por lo que todo hace indicar que los sucesos tuvieron los mismos responsables.

Las viviendas no estaban revueltas y los afectados han notado que les faltaban joyas y dinero en efectivo, por lo que se cree que los ladrones sabían bien dónde entraban. El método utilizado para acceder a las viviendas fue la denominada llave 'bumping', que no deja rastros, por lo que muchas de las personas que fueron robadas no se han percatado del robo hasta que llegaron a sus casas y se dieron cuenta de que para acceder a su casa no necesitaron dar vueltas a la cerradura, sino abrir solamente el resbalón.

El método 'bumping' utiliza una llave denominada 'bump', que se introduce en el interior de la cerradura de seguridad para ser golpeada y hacer saltar los pistones del cilindro. Según alertan desde la cerrajería Jimeno Doncel, la mayoría de las cerraduras se pueden abrir mediante este sistema. «Con muy poco dinero se puede aumentar la seguridad. Solo hay que cambiar la cerradura por una 'antibumping'», explican.