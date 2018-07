Revisiones de vista para los niños saharauis en acogida en Palencia Grupo de niños saharauis en la Clínica Baviera de Palencia. / El Norte Clínica Baviera ha realizado gratuitamente los reconocimientos médicos EL NORTE Palencia Martes, 17 julio 2018, 18:51

Clínica Baviera ha colaborado un año más con La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y la Asociación Palentina con el Pueblo Saharaui dentro del programa 'Vacaciones en paz', cuyo objetivo es mejorar la salud visual de menores procedentes de los campamentos de Tinduf que pasan los meses de verano con familias de acogida de la provincia.

Así se realizaron detecciones visuales a menores saharauis de entre 8 y 12 años que veranean en Palencia en la sede de Clínica Baviera en Palencia, en la plaza de Abilio Calderón, 1. Las primeras revisiones ser llevaron a cabo el día 11 a partir de las 18:00 horas y, posteriormente, el día 23 de de julio, habrá otro segundo turno de revisiones.

El equipo optométrico realizó todas las pruebas visuales correspondientes para detectar los posibles problemas visuales. Debido al clima extremo, la mala alimentación y las carencias higiénico-sanitarias de los campos de refugiados, los menores saharauis suelen padecer conjuntivitis irritativa originada por el siroco, queratitis o blefaritis seborreica además de otras dolencias oculares como anomalías de refracción o estrabismo.

«Una mala visión puede afectar negativamente al desarrollo motriz, social y educativo del niño y en extensión a sus estudios. A través de estos reconocimientos queremos ofrecerles una asistencia médica de la que no disponen en su lugar de origen y ayudar así a cambiar sus condiciones de vida», manifiesta Alicia Mancebo, optometrista de Clínica Baviera Palencia.

Esta acción solidaria, enmarcada dentro del programa 'Vacaciones en Paz', pretende paliar la dureza de las condiciones de vida de estos menores procedentes del Sahara Occidental, no sólo ofreciéndoles un servicio sanitario al que no tienen acceso, si no también desarrollando actividades de ocio y cultura en un ambiente radicalmente opuesto al que ellos conocen.