Los retos para el sector del juego: la colaboración con la administración, la tecnología y la segurida jurídica El congreso especializado celebrado en Palencia constata que se ha consolidado el diálogo para una regulación «eficaz y adaptada»

La directora de Relaciones Institucionales de la Junta y la presidenta de la Diputación, en la clausura del congreso del sector del juego.

El Norte Palencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:15 Comenta Compartir

El XVIII Congreso de Juego de Castilla y León concluyó con éxito en Palencia, donde se consolidó como un foro pionero de reflexión y avance en el sector del juego privado. En el acto de clausura, la directora general de Relaciones Institucionales de la Junta, Ruth Andérez, afirmó que el encuentro «resultó conforme a las previsiones e incluso superando las expectativas iniciales», resaltando su papel como espacio de debate libre y colaboración interadministrativa.

Andérez detalló los tres objetivos principales perseguidos por la Consejería de Presidencia, profundizar en la colaboración entre administraciones para una regulación eficaz y adaptada; escuchar las demandas de los subsectores empresariales en un ámbito dinámico influido por la tecnología; y fortalecer el diálogo entre administraciones y sector para una normativa coherente que ofrezca seguridad jurídica, confianza social y estabilidad económica. «Este congreso actúa como un verdadero punto de encuentro que nos permite reforzar la fluida relación que ya mantenemos«, enfatizó, y subrayó la libertad de expresión en todas las intervenciones.

La directora general agradeció la hospitalidad de Palencia y la implicación de entidades como AseoCyl, Asecal, Sajucal, los casinos de León, Salamanca y Valladolid, Alaca, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento y recordó el complejo proceso organizativo del evento, que dura apenas día y medio pero requiere meses de preparación, y ha defendido el sector como «plenamente normalizado», regulado y con aportación económica significativa. «El juego es ante todo una actividad de ocio y entretenimiento que debe tratarse como cualquier otra mercantil», insistió, promoviendo la responsabilidad individual y alertando contra excesos que podrían poner en riesgo los avances, según recoge Ical.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, calificó el sector como «apasionante» e invitó a visitar la Villa Romana de La Olmeda, citando la inscripción latina «Vinari, letari, ludere, ridere, hoc-est vivere» (beber vino, alegrarse, jugar, reír, esto es vivir) como herencia romana del ocio regulado. Asimismo, reivindicó la «libertad informada» y la responsabilidad social, destacando el Congreso como referente nacional de colaboración, no una feria, sino un foro de buenas prácticas que aborda evolución tecnológica, retos regulatorios y prevención.

Armisén agradeció a la Junta, al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y a los participantes, vinculando el evento a las competencias provinciales en acción social y apoyo a asociaciones como El Azar. «Es un sector generador de empleo y actividad económica, que conjuga viabilidad con gestión responsable», concluyó, invitando a disfrutar del patrimonio palentino y deseando un modelo sostenible para España que proteja la libertad y a los vulnerables.